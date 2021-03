Österreich reist für die WM-Qualifikation nach Schottland – könnte aber ohne all seine in Deutschland ansässigen Spieler auskommen

Die Schotten empfangen die Österreicher am 25. März beim ersten Treffen der Gruppe F, aber strenge Quarantäneregeln könnten Foda dazu zwingen, mehrere Schlüsselspieler zurückzulassen.

Mehrere europäische Spiele, an denen deutsche Mannschaften beteiligt waren, wurden bereits an neutrale Orte verlegt, darunter die Begegnung von Liverpool mit RB Leipzig und das Aufeinandertreffen der Champions League von Manchester City mit Borussia Mönchengladbach.

Nach einem Wochenende voller Spielunsicherheit hat Foda bestätigt, dass Österreich für das Spiel nach Glasgow reisen wird, sieht sich jedoch der Möglichkeit gegenüber, eine Gruppe von Spielern auswählen zu müssen, die nicht in Deutschland ansässig sind.

16 Spieler, die an der letzten Länderspielpause im November beteiligt waren, spielen ihren Klubfußball in Deutschland, aber Österreich könnte ohne bis zu 30 in Deutschland ansässige Internationalisten auskommen.