Österreich lehnt die “Entkopplung” der Route EU-Albanien-Nordmakedonien ab – EURACTIV.com

Der Vorschlag von EU-Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi, die Beitrittsverhandlungen mit Albanien voranzutreiben, Nordmakedonien jedoch vorerst auszuschließen, wurde in Österreich kritisiert. Außenminister Alexander Schallenberg bezeichnete die Entscheidung als “absurd”. Weiterlesen.

“Nordmakedonien hat seinen Namen geändert, große Reformen durchgeführt und ich denke, wir müssen sehr vorsichtig mit den Signalen sein, die wir senden”, kommentierte der Minister.

Bulgarien blockiert derzeit die Beitrittsverhandlungen mit Nordmakedonien auf der Grundlage dessen, was Sofia als anti-bulgarische Politik von Skopje ansieht, und versucht, die bulgarische Geschichte zu stehlen.

Da Nordmakedonien und Albanien von der Europäischen Kommission in ihrem EU-Mitgliedschaftsprogramm als Gruppe behandelt werden, ist Albanien indirekt vom bulgarischen Veto betroffen. Albanien auf eine andere Spur zu bringen, würde dieses Land zumindest nicht übermäßig bestrafen.

Mehrere österreichische Abgeordnete verschiedener Parteien kritisierten ebenfalls die Entscheidung, Skopje von Tirana zu trennen. Der Leiter der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Andreas Schieder, lehnte die Idee ab und sagte, dass “Várhelyi sehr ungeschickt handelt” und dass “das nationalistische Interesse wie das Bulgariens eine gemeinsame europäische Perspektive für die Region nicht gefährden darf ”.

In ähnlicher Weise sprach sich der konservative ÖVP-Europaabgeordnete Christian Sagartz gegen eine Entkopplung der beiden Balkanländer aus, während Thomas Waitz von der Grünen Partei Várhelyis Vorschlag als “unkonstruktiv” bezeichnete. Er forderte vielmehr die Europäische Kommission auf, Druck auf Bulgarien auszuüben, um dessen Aufhebung aufzuheben aktuelles Veto über die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Nordmakedonien.

Bulgarien befindet sich derzeit in einer politischen Krise, nachdem nach den Wahlen vom 4. April gescheiterte Versuche unternommen wurden, eine Regierung zu bilden. Präsident Rumen Radev wird am Dienstag ein vorläufiges Kabinett ernennen. Es wird jedoch keine Änderung der Richtlinien in Richtung Skopje erwartet.

Laut Quellen glauben einige EU-Länder, dass Albanien noch nicht für Beitrittsverhandlungen bereit ist, und glauben, dass das bulgarische Veto gegen Nordmakedonien ein nützlicher Block ist, um den Prozess voranzutreiben.

Inzwischen, Kroatischer Außenminister Gordan Grlić Radman ist der Ansicht, dass die EU ihr Engagement auf dem westlichen Balkan verstärken und auf eine kohärentere und strategischere Reaktion hinarbeiten sollte, um in die Stabilität und Sicherheit Europas insgesamt zu investieren.

“Die EU sollte Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmakedonien aufnehmen, aber auch andere Herausforderungen in der Region angehen, wie Reformen und das Erbe des Krieges in Serbien, Liberalisierungsvisa mit dem Kosovo usw.”, sagte Grlić Radman vorab Diskussion am Montag. mit EU-Ministern zum Thema Westbalkan in Brüssel.

In Bezug auf eines der heißesten Themen auf dem Tisch, ein mysteriöses Nicht-Papier über Bosnien und Herzegowina, hob der hochrangige kroatische Diplomat das Konzept hervor, drei konstituierende Nationen in diesem Land zu erhalten.

“Dieses Konzept ist der Schlüssel zur Stabilität in der Region, aber auch der europäische Weg dieses Landes”, sagte Grlić Radman und räumte ein, dass die Situation in Bosnien und Herzegowina die größte Herausforderung in der westlichen Balkanregion darstellt Die Änderung des Wahlgesetzes soll für das Land von höchstem Wert sein.

(Oliver Noyan | EURACTIV.de, Trubić Macan Tee | EURACTIV.hr)