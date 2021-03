Österreich gegen Dänemark Vorschau, Vorhersagen und Gewinnchancen – Sportingpedia

Österreich empfängt Dänemark am Mittwoch im Ernst-Happel-Stadion in Wien für ein Spiel der 3. Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2022. Beide Nationen führen die Gesamtwertung in Gruppe F an, wobei Red Dynamite mit sechs perfekten Punkten an der Spitze liegt, während die Österreicher mit vier Punkten auf dem 2. Platz liegen.

Österreich gegen Dänemark Kopf an Kopf

Angesicht zu Angesicht Letztes Spiel Letzte Spiele Letzte Heim- / Auswärtsspiele Österreich Verlust 1 W / 0 D / 3 L. 1 W / 0 D / 1 L. Dänemark Gewinnen 3 W / 0 D / 1 L. 1 W / 0 D / 1 L.

Letztes Spiel zwischen den Mannschaften: 16.10.2018 Internationale Freundschaftsspiele: Dänemark – Österreich 2: 0; Lukas Lerager 29 ‘, Martin Braithwaite 90’

Letztes Spiel auf österreichischem Boden: 03.03.2010 International Freundschaftsspiel: Österreich – Dänemark 2: 1

Notieren: Österreich und Dänemark haben sich bisher vier Mal in der Geschichte getroffen. Die ersten beiden Begegnungen gehen auf das Jahr 1991 zurück, als sich die beiden Nationen in der Qualifikation zur Euro 1992 zweimal trafen und beide von Dänemark gewonnen wurden. Österreich feierte 2010 seinen einzigen Sieg gegen Red Dynamite und gewann 2: 1 in einem Freundschaftsspiel. Das letzte Treffen fand 2018 statt und Dänemark gewann mit 2: 0 in der MCH Arena in Herning. Drei der Spiele zeigten mehr als 2,5 Tore, während zwei Tore an beiden Enden erzielt wurden.

Österreich vs Dänemark Statistiken

Bis 29.03 Letztes Spiel Letzte 10 Spiele Letzte 5 Heim- / Auswärtsspiele Österreich Gewinnen 7 W / 2 T / 1 L. 3 W / 1 D / 1 L. Dänemark Gewinnen 7 W / 1 D / 2 L. 3 W / 1 D / 1 L.

Österreich letztes Spiel: 28.03.2021 Qualifikation für die Weltmeisterschaft: Österreich – Färöer 3: 1; Aleksandar Dragovic 30 ‘, Christoph Baumgartnter 37’, Sasa Kalajdzic 44 ‘; Sonni Ragnar Nattestad 19 ‘

Top-Performer Österreich: Sasa Kalajdzic 3 Tore, Christoph Baumgartnter 1 Tor, Aleksandar Dragovic 1 Tor.

Nächstes Spiel Österreich: 02.06.2021 International Freundlich: England – Österreich

Dänemark letztes Spiel: 28.03.2021 Qualifikation für die Weltmeisterschaft: Dänemark – Moldawien 8: 0; Kasper Dolberg 19 ‘(Elfmeter), 48’, Mikkel Damsgaard 22 ‘, 29’, Jens Stryger Larsen 35 ‘, Mathias Jensen 39’, Robert Skov 81 ‘, Marcus Ingvartsen 89’

Dänemark: Mikkel Damsgaard 2 Tore 2 Vorlagen, Kasper Dolberg 2 Tore, Jonas Older Wind 1 Tor 1 Vorlage.

Nächstes Spiel Dänemark: 12.06.2021 EURO: Dänemark – Finnland

Letzte 10 Spiele GF: GA Über 2,5 Tore BTTS Saubere Laken Österreich 19-10 7 7 3 Dänemark 24-7 5 2 7

Notieren: Österreich hat am Sonntag einen soliden 3: 1-Sieg über die Färöer verbucht. Ihre Mannschaft ist in acht aufeinander folgenden Spielen ungeschlagen und verzeichnet dabei sechs Siege und zwei Unentschieden. Nur drei der letzten zehn Spiele Österreichs wurden von Heimmannschaften gewonnen, während die Gastnationen in diesem Zeitraum fünf Mal triumphierten. Alle bis auf eines der letzten fünf Spiele in Österreich haben mehr als 2,5 Tore erzielt, und in vier Fällen haben beide beteiligten Teams ein Tor erzielt.

Dänemark besiegte Moldawien am Sonntag mit 8: 0 und erzielte damit einen zweiten Sieg in Folge in drei Tagen, nachdem es am Donnerstag mit 0: 2 gegen Israel gewonnen hatte. Red Dynamite hat nur eines der letzten neun Spiele verloren und im letzten Spiel des Jahres 2020 eine 2: 4-Niederlage gegen Belgien hinnehmen müssen. Dänemark war in nur einem der acht letzten Zusammenstöße auf weniger als zwei Tore beschränkt. Drei ihrer letzten fünf Begegnungen haben zu mehr als 2,5 Toren geführt, während zwei Tore an beiden Enden erzielt haben.

Nachrichten Österreich gegen Dänemark

Vermisste Spieler Österreich: Keine Berichte über Verletzungen oder Suspensionen.

Vermisste Spieler Dänemark: Keine Berichte über Verletzungen oder Suspensionen.

Vorhersagen für Österreich gegen Dänemark

Zeichnen – 3.20 @ bet365