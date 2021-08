Olympia: Narasaki 4. Platz als Gines Lopez gewinnt erstes Gold im Sportklettern

Die Japanerin Tomoa Narasaki tritt am 5. (Kyodo)

TOKYO (Kyodo) – Der Japaner Tomoa Narasaki fiel bei den Spielen in Tokio am Donnerstag auf den vierten Platz in der Kombination der Männer im Klettern zurück.

Narasaki, der amtierende Kombinations- und Boulder-Weltmeister, wurde Zweiter in der Sprint-Disziplin, Dritter im Bouldern und Sechster in Führung, mit insgesamt 36,00 Punkten im Aomi Urban Sports Park an der Bucht von Tokio.

Gines Lopez gewann den Sprint, wurde Gesamtsiebter und mit 28,00 Vierter in Führung. Nathaniel Coleman aus den Vereinigten Staaten wurde Sechster, Erster und Fünfter und erzielte 30,00 für Silber.

Der Österreicher Jakob Schubert wurde Siebter in der Geschwindigkeit, Fünfter im Bouldern und mit 35.00 Uhr Erster in Führung, nur einen Punkt vor Heimfavorit Narasaki.

Die endgültige Rangliste im kombinierten Format wird durch die Multiplikation der Platzierungen jeder der drei Disziplinen ermittelt. Der Kletterer mit den wenigsten Punkten gewinnt Gold.

“Ich bin ein wenig enttäuscht, weil es zu einem Wettbewerb geworden ist, über den ich in vielerlei Hinsicht nachdenken muss”, sagte Narasaki, 25. “Alle Kletterer waren wirklich stark und ich hatte eine wirklich gute Lektion zu lernen.”

Narasaki erlitt vor dem Start des Finales offenbar einen schweren Schlag, als Bassa Mawem, ein Speed-Spezialist, der die Disziplin im Qualifying am Dienstag dominierte, mit einer Verletzung am linken Arm ausschied.

Die Abwesenheit des Franzosen machte ihn an diesem Tag zu einem Sieben-gegen-Mann-Wettbewerb und der Tscheche Adam Ondra, der ursprünglich als wahrscheinlichster Rivale von Narasaki um Gold galt, sicherte sich einen Pass in der ersten Runde und garantierte ihm, dass er in seiner schwächsten Disziplin nicht unter dem vierten Platz lag.

Narasaki behielt seinen Fokus, Schubert in der ersten Runde zu schlagen, mit einer Zeit von 6,11 gegen 9,18 für den Österreicher, bevor er das Halbfinale mit 6,02-7,05 gegen Mickael Mawem, den jüngeren Bruder de Bassa, gewann, der beim Start zweimal stolperte des Aufstiegs.

Aber Narasaki verlor zu Beginn des Finales den Boden und verlor den ersten Platz in der Disziplin an Gines Lopez, der 6,42 gegen 7,82 für Narasaki unterschrieb.

Und das stellte sich als entscheidender Fehler heraus, denn die abschließenden Berechnungen zeigten, dass es ihn nicht nur eine Medaille, sondern auch Gold kostete, da er mit 18,00 etwas schneller hätte ins Ziel kommen können.

“Mit Blick auf meine Konkurrenz im Finale war mein Plan, sowohl beim Speed ​​als auch beim Bouldern die Nase vorn zu haben. Das war der größte Rückschlag, das nicht zu bewältigen”, sagte Narasaki.

Narasaki war unter den fünf, die das erste Boulderproblem, das eine sorgfältige Fußplatzierung erforderte, blitzten – oder die Spitze beim ersten Versuch erreichten.

In der zweiten Ausgabe mit seinen Lieblings-Release-Moves konnte er nicht am Top Hold festhalten, während Ondra überraschenderweise nicht einmal den Bereich erreichte, ein etablierter Hold, der auf halbem Weg einen Punkt verdient hätte.

Beim dritten und letzten Problem kletterten die Kletterer gegen den Uhrzeigersinn eine überhängende Wand und alle sieben beendeten ihre ersten Versuche mit einer Zone, sodass Coleman nach zwei Gipfeln den ersten Platz belegte und Narasaki den dritten Platz belegte.

Mawem, Narasaki und Coleman hatten alle 6.00, bevor sie mit Gines Lopes um 7.00 in die Hauptdisziplin gingen. Narasaki kletterte als erster die hohe Wand aufgrund seiner niedrigsten Platzierung unter den sieben der Disziplinen in der Qualifikationsrunde.

Der gebürtige Tochigi Prefecture hatte ein gutes Tempo beim Aufstieg, aber seine linke Hand konnte sich nicht an einem kleinen Griff festhalten und fiel auf “33+”, die höchste Auszeichnung für seinen gescheiterten Versuch.

Mawem erschien kurz nachdem Narasaki auf 23+ gefallen war, aber Coleman stieg auf 34+, um Narasakis Hoffnung auf eine Goldmedaille zunichte zu machen. Ondra wurde 42+, Gines Lopez 38+, US Colin Duffy 40, bevor Schubert den ganzen Weg ging und Narasaki mit leeren Händen zurückließ.

„Die Olympischen Spiele finden nur alle vier oder fünf Jahre statt und ich hatte Schwierigkeiten damit“, sagte Narasaki. “Die Atmosphäre war völlig anders und ich konnte nicht meine übliche Leistung erbringen.”