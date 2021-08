Österreichische Behörden untersuchen Krankheit von US-Diplomaten in Wien

Die Behörden in Österreich sagten, sie untersuchten Berichte, wonach US-Diplomaten in Wien Symptome einer mysteriösen Krankheit namens Havanna-Syndrom aufwiesen. Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten des Landes sagte in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung, es nehme die Informationen sehr “ernst” und arbeite je nach seiner Rolle als Gaststaat mit den US-Behörden zusammen, um eine “gemeinsame Lösung” zu finden. . . In derselben Erklärung fügte das Ministerium hinzu, dass die „Sicherheit“ der nach Österreich entsandten Diplomaten und ihrer Familien oberste Priorität habe.

Was haben die USA gesagt?

Als Reaktion auf den Bericht sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums: „In Abstimmung mit unseren Partnern in der US-Regierung untersuchen wir energisch Berichte über mögliche ungeklärte Gesundheitsvorfälle innerhalb der Botschaftsgemeinschaft, von den Vereinigten Staaten nach Wien oder wo auch immer sie sind gepostet werden. “

Was ist das Havana-Syndrom?

Die erste Welle der „mysteriösen Energiekrankheit“ begann 2016 und betraf laut CNN US-Personal, darunter Diplomaten, CIA-Agenten und Truppen in Kuba, China und Russland. Seitdem haben US-Bundesbehörden Schwierigkeiten, eine Ursache oder einen Grund für die Symptome zu finden, darunter Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit und manchmal ein “durchdringendes Richtungsgeräusch”. Obwohl diese Symptome bereits beunruhigend erscheinen, erleben viele Menschen, die sich mit dem Havanna-Syndrom infizieren, anhaltende Symptome, einschließlich traumatischer Hirnverletzungen, und wurden gezwungen, sich vom Dienst zurückzuziehen.

Anfang Mai wurden mindestens zwei Beamte des Nationalen Sicherheitsrats von der Südseite des Weißen Hauses unter Berufung auf absurde Sinneserfahrungen und Krankheitssymptome angegriffen, da es den US-Geheimdiensten überlassen bleibt, herauszufinden, wer hinter diesen „mysteriösen Energien“ steckt. Anschläge “.

Anfang dieses Jahres versprachen die Führer des Geheimdienstausschusses des US-Senats, Licht in die bizarren krankheitsverursachenden Energieangriffe zu bringen, und fügten hinzu, dass die Biden-Regierung auf die wiederkehrenden Vorfälle aufmerksam gemacht worden sei. „Seit fast fünf Jahren sind uns Berichte über mysteriöse Angriffe auf US-Regierungspersonal in Havanna, Kuba und auf der ganzen Welt bekannt“, sagten die Senatoren Mark Warner (D-Va.) und Marco Rubio (R-Fla.) “Diese Tendenz, unsere Mitbürger im Dienste unserer Regierung anzugreifen, scheint zuzunehmen. Der Geheimdienstausschuss des Senats will der Sache auf den Grund gehen”, heißt es in der Erklärung weiter.

Bild: AP