Österreich und Russland stellen Handelsvolumen nach Pandemie schnell wieder her – Wien – Business & Economy

WIEN, 30.04. / TASS /. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte am Freitag ein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sie diskutierten die Notwendigkeit, das Handelsvolumen vor der Pandemie, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Touristenströme wiederherzustellen, sagte ein Vertreter der österreichischen Bundeskanzlerin gegenüber TASS.

„Nach der Pandemie, wirtschaftliche Zusammenarbeit und touristischer Austausch [between Austria and Russia] muss reaktiviert werden. Vor der Pandemie 2019 betrug das Handelsvolumen mit Russland rund 5 Milliarden Euro, während russische Touristen rund 1,2 Millionen Mal in Österreich übernachteten.

Es ist notwendig, diesen Austausch so schnell wie möglich nach der Pandemie wieder aufzunehmen“, sagte die österreichische Seite in einer Erklärung nach dem Gespräch zwischen Putin und Kurz.

Die österreichische Seite stellte insbesondere fest, dass während des Gesprächs “Kanzler Kurz Österreich als Austragungsort für ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Präsident Joe Biden und Präsident Vladimir Poutine vorgeschlagen hat”.

Gegenüber TASS bestätigte der Vertreter des österreichischen Bundeskanzleramtes zudem, dass Sebastian Kurz auf Einladung von Wladimir Putin im Online-Format am St. Petersburg International Economic Forum teilnehmen wird.