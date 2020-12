Novak Djokovic ernennt Rafael Nadal und Dominic Thiem zum besten europäischen Tennissportler

Die Namen der europäischen Sportler des Jahres wurden veröffentlicht und die Liste der Ehrungen umfasst bis zu vier Tennisspieler.

Novak Djokovic markiert seinen Status als Europas bester

Novak Djokovic führt die Liste der besten europäischen Tennisspieler in diesem Kalenderjahr mit 85 Punkten an. Der Serbe gewann seinen 17. Grand Slam-Titel bei den Australian Open in dieser Saison und verzeichnete einen erstaunlichen Gewinnanteil von 89,1%.

Mit 41 verzeichnete Djokovic neben dem Russen Andrey Rublev die meisten Siege. Er gewann in diesem Jahr vier Titel und erreichte auch sein sechstes Jahresende Nr. 1, was dem großartigen amerikanischen Spieler Pete Sampras entspricht.

Der einzige Fehler für die Serbe in diesem Kalenderjahr war seine Disqualifikation von den US Open, weil sie während ihrer Begegnung mit Pablo Carreno Busta in der vierten Runde versehentlich eine weibliche Linienrichterin mit einem Tennisball getroffen hatte.

Außerdem bedauerte Djokovic Berichten zufolge, das ATP-Finale in London nicht gewonnen zu haben, und verlängerte seinen Lauf ohne Titel auf das Elite-Saisonende-Event zum fünften Mal in Folge.

Rafael Nadal Zweiter in der Liste der besten Tennisspieler mit 72 Punkten

Der spanische Superstar Rafael Nadal ist mit 72 Punkten Zweiter in der Liste der besten Tennisspieler dieses Jahres.

Der Spanier gewann in diesem Jahr seinen 13. Roland Garros-Titel, der mit Roger Federer für die meisten gewonnenen Grand Slam-Turniere mit jeweils 20 gewonnen wurde.

Der erste Grand Slam des Jahres, die Australian Open, endete jedoch nicht gut für ihn, als er im Viertelfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen verlor.

Er konnte auch seinen Fluch-Titel im ATP-Finale nicht schlagen und verlängerte seinen fruchtlosen Turnierlauf auf die zehnte Klasse.

Er bekräftigte jedoch seinen Status als Numero Uno auf Sand.

Der Spanier hatte Visionen, seine Trophäendürre zu beenden, als er die letzten vier Etappen des Events überstanden hatte, gab aber unerklärlicherweise den Schwung von einer Siegerposition an den zukünftigen Meister Daniil Medwedew ab.

Nadal führte einen Satz und eine Aufschlagpause an, bevor der Russe ein märchenhaftes Comeback schrieb, um einen Titelkampf mit Thiem auszulösen.

Iga Swiatek wurde zur besten Tennisspielerin gewählt

Die polnische Sensation Iga Swiatek, die in diesem Kalenderjahr ebenfalls zur besten Tennisspielerin gewählt wurde, steht mit 32 Punkten auf der Liste.

Nachdem die 19-jährige Polin auch auf der Frauenstrecke gefahren war, erreichte sie mit ihrem ersten Grand-Slam-Sieg bei Roland Garros stratosphärische Höhen.

Swiatek unterstrich seine Dominanz bei Roland Garros und verlor auf dem Weg zum Titelgewinn keinen einzigen Satz.

Dominic Thiem vervollständigt die Liste mit 19 Punkten

Um die Liste der besten europäischen Tennisspieler dieses Kalenderjahres zu vervollständigen, hat Dominic Thiem mit 19 Punkten.

Thiem, der ebenfalls zum österreichischen Athleten des Jahres gewählt wurde, holte seinen ersten Grand Slam-Titel bei den US Open und erreichte auch das Finale der Australian Open, wo er schließlich gegen Djokovic verlor.