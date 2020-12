Die Schauspieler und die Charaktere, die sie im Musical von 1965 spielen

Der Klang von Musik ist ein amerikanischer Klassiker von 1965 unter der Regie von Robert Wise. Das Musikdrama wurde 1965 zum Film mit den höchsten Einnahmen. Der Film handelt von einem jungen österreichischen Postulanten in Salzburg, der 1938 in die Villa eines pensionierten und verwitweten Marineoffiziers geschickt wurde, um Haushälterin zu werden. von seinen sieben Kindern. Nachdem sie Liebe und Musik in das Leben der Familie gebracht hat, heiratet sie den Offizier und findet zusammen mit den Kindern einen Weg, um den Verlust ihrer Heimat an die Nazis zu überleben. Lesen Sie weiter, um mehr über die Besetzung der zu erfahren Klang der Musik.

Der Klang von Musik wegschmeißen

Julie Andrews

Die Besetzung umfasst Julie Andrews als Leiterin dieses Musicals von 1965. Sie spielt die Figur der Haushälterin Baronin Maria Von Trapp. Julie ist eine britische Schauspielerin, Sängerin, Songwriterin und Tänzerin. Sie wurde bekannt, als sie in Broadway-Musicals wie spielte Meine schöne Frau, spielen Eliza Doolittle und Camelot, Königin Guinevere spielen. Andrews gab sein Spielfilmdebüt in Mary Poppins und gewann den Oscar für die beste Darstellerin für ihre Leistung in der Titelrolle.

Zu seinen berühmten Filmen gehören Hawaii, zerrissener Vorhang, Tamarindensamen ist Leben !, Victor / Victoria, The Princess Diaries unter anderen. Im Jahr 2000 wurde Andrews von Königin Elizabeth II. Für seine Verdienste um die darstellenden Künste zur Lady ernannt. Sie hat einen Oscar, einen BAFTA, fünf Golden Globes, drei Grammys, zwei Emmys, den AFI Life Achievement Award, den Screen Actors Guild Life Achievement Award, den Kennedy Center Honors Award und den Disney Legends Award gewonnen.

Christopher Plummer

Der Klang von Musik Die Besetzung umfasst Christopher Plummer als pensionierten Marineoffizier mit sieben Kindern, Baron Von Trapp. Plummer ist ein kanadischer Schauspieler, dessen Karriere sieben Jahrzehnte umfasst. Er ist bekannt für seine Auftritte in Film, Fernsehen und Theater. Er gab sein Filmdebüt bei Sidney Lumet Schritt getroffen Dann ging es weiter mit einer Reihe von Filmen, darunter Der Untergang des Römischen Reiches, der Mann, der König werden wollte, der Eingeweihte, die letzte Station unter vielen anderen.

Plummer erhielt verschiedene Auszeichnungen für seine Arbeit, darunter einen Oscar, zwei Primetime Emmy Awards, zwei Tony Awards, einen Golden Globe Award, einen Screen Actors Guild Award und einen British Academy Film Award. Er ist einer der wenigen Künstler, die die dreifache Krone des Theaters erhalten haben, und der einzige Kanadier, der dies tut.

Charmian carr

Die Besetzung der Klang der Musik Dazu gehört Charmian Carr, der die Rolle der ältesten Tochter, Liesl Von Trapp, spielte. Carr war ein US-amerikanischer Schauspieler und Sänger, der 2016 im Alter von 73 Jahren starb. Charmian Carrs Karriere dauerte von 1964 bis 1967 nur drei Jahre. Zu seinen Werken gehören Der Klang der Musik, nimm es, es ist meins und Nachtkerze. Sie heiratete 1967 einen Zahnarzt und hörte auf zu spielen. Anschließend eröffnete sie eine Innenarchitekturfirma und nannte sie Charmian Carr Designs in Kalifornien. Sie schrieb sogar zwei Bücher mit dem Titel Für immer Liesl und Briefe an Liesl.

Heather Wahnsinn

Heather Menzies spielte die Rolle von Louisa Von Trapp. Menzies ist ein kanadisches Model, das 2017 im Alter von 68 Jahren starb. Sie begann ihre Karriere 1995 bei The Sound of Music und arbeitete bis 1990. Zu ihren berühmten Werken gehören Logans Lauf, Hawaii, Dragnet, Bonanza, Mit Liebe nach Rom, Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann unter anderen.

