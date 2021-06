Nova Scotia wird am Mittwoch die Grenze zu Prince Edward Island in Neufundland öffnen; NB Reisende, die aufgrund des Impfstatus isoliert werden

HALIFAX – Nova Scotias Grenzen werden am Mittwochmorgen um 8 Uhr offiziell für Reisen in den Atlantik geöffnet, obwohl für Reisende aus New Brunswick noch einige Einschränkungen gelten.

Die Provinz kündigte außerdem an, dass ab dem 30. Juni der Reiseverkehr für Einwohner außerhalb des atlantischen Kanadas mit den gleichen Einschränkungen basierend auf dem Impfstatus wie für New Brunswick beginnen wird.

Ab dem 23. Juni um 8:00 Uhr können Reisende von Prince Edward Island oder Neufundland und Labrador aus beliebigem Grund nach Nova Scotia einreisen und müssen das sichere Registrierungsformular für Nova Scotia nicht mehr isolieren oder ausfüllen.

Reisende in New Brunswick haben jedoch je nach Impfstatus eine geänderte Quarantänezeit. Die Provinz sagt, dass diese Regeln am 30. Juni auch für den Rest des Landes gelten werden.

„Wir freuen uns, dass die Zahl der Fälle und die Impfdichte es uns ermöglichen, in der Atlantikregion zum freien Reisen zurückzukehren“, sagte Premier Iain Rankin in einer Erklärung. „Für Reisende von Prince Edward Island oder Neufundland und Labrador wird es keine Anforderungen geben. Da New Brunswick Besucher aus dem Rest Kanadas anspricht, müssen wir einen gewissen Schutz aufrechterhalten, wenn Menschen aus dieser Provinz nach Nova Scotia einreisen. Die Einrichtung für New Brunswick wird am 30. Juni auf Reisende außerhalb des Atlantiks Kanadas ausgeweitet. “

Die Provinz sagt, dass Personen, die aus New Brunswick reisen, einschließlich der zurückkehrenden Nova Scotians, aus jedem Grund einreisen können, aber abhängig von ihrem Impfstatus Selbstisolations- und Testanforderungen haben.

Zu diesen Anforderungen gehören:

Personen, die mindestens 14 Tage vor der Ankunft in Nova Scotia zwei Dosen des Impfstoffs erhalten haben, sollten sich selbst isolieren, bis sie in Nova Scotia negativ getestet werden.

Personen, die mindestens 14 Tage vor ihrer Ankunft in Nova Scotia eine Impfdosis erhalten haben, müssen sich mindestens sieben Tage lang selbst isolieren und können die Isolation erst verlassen, wenn sie in Nova Scotia zwei negative Testergebnisse erhalten haben; Tests sollten am ersten oder zweiten Tag und am fünften oder sechsten Tag stattfinden.

Personen, die keinen Impfstoff erhalten haben und Personen, die innerhalb von 14 Tagen nach der Ankunft eine erste Dosis erhalten haben, müssen sich 14 Tage lang selbst isolieren; Tests zu Beginn und am Ende ihrer Isolation werden weiterhin empfohlen.

Es kommt, nachdem New Brunswick am vergangenen Mittwoch angekündigt hatte, in die zweite Phase seines Plans zur Wiedereröffnung überzugehen, die es allen kanadischen Reisenden von außerhalb der Atlantikregion ermöglicht, in die Provinz einzureisen, ohne sich selbst zu isolieren, vorausgesetzt, sie haben mindestens eine Dosis eines COVID -19 Impfstoff. Es ist die einzige Provinz im atlantischen Kanada, die dies tut.

Die Provinz sagt, dass die meisten Menschen aus New Brunswick ihren Impfnachweis in ihr sicheres Registrierungsformular für Nova Scotia hochladen können. Sie erhalten eine automatische Zulassung, müssen jedoch bereit sein, den Grenzbehörden einen Impfnachweis vorzulegen.

“Auch wenn sie im Rahmen ihrer sicheren Einreise einen Impfnachweis hochladen, müssen sie diesen Impfnachweis unbedingt mitbringen, sei es auf einem, einem elektronischen Telefon oder einem Zettel, da sie sehr wohl bei der Grenze zu validieren, um diesen Impfnachweis zu zeigen, und wenn sie ihn nicht haben, riskieren sie, abgelehnt zu werden “, erklärte am Dienstagnachmittag der Chefarzt der Nachrichten-Schottland, Dr. Robert Strang, auf einer Pressekonferenz.

Die öffentliche Gesundheit sagt, dass die Tests Standard-PCR-Labortests sein sollten und keine Schnelltests sein können. Wer mit dem Flugzeug in Halifax anreist, kann seinen ersten Test am Halifax Stanfield International Airport ablegen. Alle Reisenden können Tests online an Teststandorten in der gesamten Provinz buchen.

Reisenden aus anderen Atlantikprovinzen wird empfohlen, sich impfen zu lassen und regelmäßige COVID-19-Tests durchzuführen, aber keine sind erforderlich.

Menschen, die von Prince Edward Island oder Neufundland und Labrador kamen und derzeit in Nova Scotia isoliert sind, können am 23. Diese Richtlinie bleibt in Kraft, solange diese Provinzen ausreichende Schutzmaßnahmen für Reisende aus dem Rest Kanadas getroffen haben.

„Unsere Forderung nach Selbstisolation hat maßgeblich dazu beigetragen, wie wir mit der Pandemie in Nova Scotia umgegangen sind, und sie spielt weiterhin eine wichtige Rolle, wenn wir unsere Grenzen schrittweise wieder öffnen“, sagte Strang. “Unsere Teststrategie gehört zu den stärksten des Landes und wird unsere Grenzpolitik weiterhin unterstützen und gleichzeitig Routinetests für alle Nova Scotians unterstützen.”

Die Provinz sagt, dass die Einwohner weiterhin das Reiseprotokoll Nova Scotia-New Brunswick für Arbeit, Schule, Kinderbetreuung und Veterinärdienste befolgen können, einschließlich Personen, die nach Rotationsplänen arbeiten. Sie müssen den Nova Scotia Safe Check-in nicht abschließen und müssen sich bei der Einreise oder Rückkehr nach Nova Scotia nicht selbst isolieren.

Personen, die zu Besuch in der Kinderbetreuung zwischen Nova Scotia und New Brunswick reisen, werden weiterhin eine modifizierte Form der Isolation haben, aber die Anzahl der Tage richtet sich nach ihrem Impfstatus und ihren Tests. Das Kinderbetreuungsprotokoll wird mit weiteren Informationen aktualisiert.

Gewerbearbeiter und Fischer in New Brunswick haben die Wahl, ob sie in Nova Scotia einreisen möchten – sie können sich als Einwohner von New Brunswick oder als Gewerbe oder Fischer bewerben.

In einer Erklärung des Premierministers von New Brunswick, Blaine Higgs, sagte er im Mai, die Provinz habe ihre Ziele für das Erreichen des Grünen Pfads deutlich gemacht und hart daran gearbeitet, ihren Teil dazu beizutragen und sich impfen zu lassen.

„Infolgedessen haben wir die Ziele erreicht, die für die zweite Phase unseres Wiedereröffnungsplans erforderlich sind“, sagte Higgs. „Wir sind zuversichtlich in die Schritte, die wir unternommen haben, um unsere Provinz für das Atlantik-Kanada und den Rest des Landes zu öffnen, damit sie New Brunswick erkunden und sich mit Familie und Freunden treffen können.

Blaine fügte hinzu, dass die Provinz weiterhin die Ratschläge zur öffentlichen Gesundheit befolgen werde, um die Sicherheit von New Brunswickern und anderen Reisenden zu gewährleisten.

Stacie Smith sagt, dass sie am Mittwoch mit dem Bus nach Nova Scotia reisen sollte. Jetzt muss sie sich mit einer einzigen Dosis des COVID-19-Impfstoffs eine Woche lang selbst isolieren.

„Ich verstehe natürlich, woher der Premier und Dr. Strang kommen, wenn es darum geht, New Brunswick für Kanadier mit einer einzigen Dosis außerhalb des Atlantiks zu öffnen, und ihre Befürchtungen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen beängstigend“, sagt Smith. “Aber gleichzeitig lassen Sie es uns wissen. Auf diese Weise können wir für diejenigen, die bereits Airbnb-Tickets oder ein Busticket bezahlt haben, wie ich, vorausplanen.”

Die liberale Opposition fragt sich, ob die Ankündigung von Nova Scotia ein Zeichen für einen Zusammenbruch der Kommunikation zwischen den beiden Provinzen ist.

“Sie hätten diskutieren und dafür sorgen sollen, dass wir auf einer Wellenlänge sind und gerade jetzt haben wir vielleicht den Eindruck, dass die New Brunswicker noch etwas leiden, um in andere Provinzen gehen zu können”, sagte Jean-Claude D’Amours. Liberaler Gesundheitskritiker für New Brunswick.

Während der Live-Pressekonferenz zu COVID-19 am Dienstag sagte Premier Iain Rankin, er habe New Brunswick nicht über die geänderten Grenzbeschränkungen informiert, sagte jedoch, er habe es versucht.

“Ich habe letzte Woche versucht, die Beamten von New Brunswick zu erreichen, wir hatten gehofft, mehr herauszufinden”, sagte Rankin. „Ich und andere Atlantic Premiers, wir sollten letzte Woche einen Anruf haben und es ist nie passiert. Aber wir mussten unsere Isolationsanforderungen aufgrund ihrer Entscheidung, uns für den Rest Kanadas zu öffnen, ändern. “