Nicole eroberte sein Herz mit dieser tragischen Geschichte

Mit “Bauer sucht Frau” wird es emotional. Während einige Paare ihre Gefühle eingestehen und sich in Zukunft mit Problemen befassen, bricht eine wartende Dame ihr Schweigen – und enthüllt eine tragische Geschichte.

Es ist die emotionalste Geschichte des Abends: Nicole erzählt ihrem Thomas, dass sie wegen eines schweren Unfalls in der Vergangenheit alles von Grund auf lernen musste. Nachdem es das Paar in den letzten Folgen von “Bauer sucht eine Frau“Knistern – Küsse wurden bereits zwischen den beiden ausgetauscht – dieses Geständnis ist nun der nächste Schritt in einer emotionalen Annäherung. Oben im Artikel oder Hier sehen Sie die entscheidende Szene im Video.

Und so brach Nicole am Montagabend im RTL– Zeigen Sie ihr Schweigen: Während er am Pool etwas trinkt, gibt Thomas zu, dass ihm die große Entfernung zu Nicoles Heimatstadt Wien Bauchschmerzen bereitet. “Das macht mir nur Sorgen”, sagt der 38-jährige Schweinezüchter. Aber Nicole sieht das etwas anders: “Es gibt Situationen im Leben, in denen man nur Mut haben muss.”

“Aufgeben war nie eine Option”

Es gibt einen Grund für diese Haltung. Nicole erzählt ihm von einem schweren Sportunfall. Sie machte Leistungssport, hatte einen schweren Sturz auf ihrem Rennrad – und fiel vier Monate lang ins Koma. “Danach musste ich alles noch einmal lernen: laufen, essen, reden – alles. Aufgeben war nie eine Option!” Thomas ist beeindruckt: “Du bist eine unglaublich starke, großartige Frau!” Nicole: Dann solltest du diese großartige Frau nicht mehr gehen lassen …

Vor diesem Hintergrund sollte die räumliche Entfernung kein Problem mehr sein, oder? Nicole kommt aus Wien, Thomas ‘Hof liegt im Landkreis Aschaffenburg – zwischen ihnen liegen fast 700 Kilometer.