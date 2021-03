Nick Kyrios beeindruckte mit Carlos Alcaraz, Emil Ruusuvuori bei den Miami Open 2021

Der australische Tennisstar Maverick Nick Kyrgios hat sich Gedanken über ein Qualifikationsspiel der Miami Open zwischen dem aufstrebenden finnischen Star Emil Ruusuvuori und dem Spanier Carlos Alcaraz Garfia gemacht. Und die allgemeine Übernahme ihrer Kommentare ist, dass sie normalerweise stumpf und weniger als schmeichelhaft ist.

Nick Kyrgios kann das Miami Open-Qualifikationsspiel zwischen Emil Ruusuvuori und Carloz Alcaraz Garfia aus erster Hand sehen

Einer von Nicks Twitter-Followern veröffentlichte ein Bild aus dem Wettbewerb, in dem er erklärte, wie er möchte, dass die beiden Spieler in den nächsten zehn Jahren mehr gegeneinander spielen.

Der Follower betitelte seinen Beitrag als: “Sollte in den nächsten zehn Jahren viel von diesem Spiel sehen.” Darauf antwortete der 25-jährige Kyrgios jedoch: “Geezus, verdammt langweilig, wenn ja”.

Das fragliche Spiel endete mit einer Niederlage für den Spanier, als Ruusuvuori in drei Sätzen herauskam. Dem blutigen Australier, der sich das Spiel ansehen oder Fetzen davon fangen musste, gefiel das, was er sah, eindeutig nicht.

Kyrgios, der derzeit den 51. Platz im Einzel belegt, kehrte bei den diesjährigen Australian Open zum Grand Slam-Tennis zurück.

Nachdem er letztes Jahr an einer Depression erkrankt war, machte er eine unbestimmte Pause vom Tennis. Der Australier enthüllte seinen Kampf gegen psychische Erkrankungen und erlebte erneut, wie er eine Phase seiner Karriere durchlief, in der er den Anblick eines Tennisplatzes hasste. Er erzählte auch von dem Gefühl, im Dunkeln zu sein und Einsamer Ort.

Kyrgios feierte sein Grand Slam-Comeback bei den diesjährigen Australian Open

Kyrgios Fans waren begeistert, als er endlich einen Wendepunkt in seinem Kampf gegen die Depression überquerte und seine Rückkehr vom Grand Slam in seine Heimat ankündigte.

Der in Canberra geborene Kyrgios entschied sich dafür, sein Land in der diesjährigen ATP Cup-Schlacht nicht zu führen, und spielte stattdessen vor den Australian Open in Melbourne ein Tuning-Event.

Der bullige 25-Jährige bestritt im Melbourne Park ein spannendes Duell in der dritten Runde gegen den damaligen Nummer 3 der Welt, Dominic Thiem, nachdem er in fünf Sätzen gegen den aufstrebenden französischen Star Ugo Humbert angetreten war.

Lesen Sie mehr: Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov und andere schließen Roger Federer 2021 aus den Top 10 der Spieler aus

Von einer Partisanenmenge gebrüllt, Kyrgios gewann die ersten beiden Sätze, aber der Österreicher inszenierte eine brillante Vergeltung, um die nächsten drei zu gewinnen und den Australier aus dem Turnier zu werfen.