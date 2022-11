Österreich gibt indigene Überreste an Neuseeland zurück

Die Überreste von Dutzenden indigener Maori und Moriori wurden am Sonntag offiziell im neuseeländischen Nationalmuseum in Wellington in Empfang genommen und damit ein Rückführungsprozess aus Österreich abgeschlossen, wo die Knochen seit mehr als 130 Jahren aufbewahrt werden.

Die Rückführungs-Powhiri oder Willkommenszeremonie unter extrem kalten und nassen Bedingungen im Te Papa endete, als die Überreste von etwa 64 Maori und Moriori – die Ureinwohner des neuseeländischen Festlandes und der Inseln Chatham – in das Rongomaraeroa Marae des Museums gebracht wurden. eine heilige Ruhestätte.

Die Veranstaltung vervollständigte eine sechstägige Reise für die Überreste, die vom Naturhistorischen Museum in Wien abfuhr.

Aufzeichnungen zeigen, dass die meisten Knochen, einschließlich der Schädel, vom österreichischen Präparator und Grabräuber Andreas Reischek gesammelt wurden, der bis 1889 12 Jahre in Neuseeland verbrachte.

Die sterblichen Überreste wurden jahrzehntelang in der österreichischen Hauptstadt untergebracht, nachdem sie von neuseeländischen „iwi“ (Stämmen) „ohne Rücksicht gestohlen“ worden waren, da sind sich Beamte beider Länder einig.

Reischeks Tagebücher beschreiben, wie er an mehreren Orten, einschließlich der Chatham-Inseln, ohne Erlaubnis Gräber überfiel.

William „Pou“ Temara, Vorsitzender des Rückführungsbeirats von Te Papa, sagte, die Rückführung – die größte von Österreich nach Neuseeland – sei wichtig.

„Es ist immer eine spirituelle Erleichterung und ein Privileg, unsere Vorfahren, die Opfer eines solchen Fehlverhaltens waren, wieder willkommen zu heißen. Kulturell wissen wir, dass sie jetzt vor Freude weinen, nachdem sie nach Aotearoa (Neuseeland) zurückgekehrt sind, wo sie endlich in Frieden ruhen werden.

Der amtierende Leiter der Repatriierung von Te Papa, TeArikirangi Mamaku-Ironside, begrüßte die Hilfe seiner österreichischen Kollegen beim Abschluss von 77 Jahren Verhandlungen zwischen den Ländern.

„Das Naturhistorische Museum Wien setzt sich zutiefst dafür ein, das Unrecht der Vergangenheit zu korrigieren, und ist diese Arbeit mit einem Geist der Offenheit und Versöhnung angegangen“, sagte Temara und fügte hinzu, dass ein von der Regierung finanziertes Rückführungsprogramm viele laufende Projekte zu verfolgen habe. .

„Obwohl wir eine Zunahme der Gespräche über die Rückführung menschlicher Überreste erlebt haben, gibt es noch viel zu tun, um alle unsere Vorfahren nach Hause zu bringen.“

Die Überreste werden im Te Papa aufbewahrt, während die iwi konsultiert werden, um eine letzte Ruhestätte zu bestimmen.