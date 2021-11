Norwich trennt sich von Farke, obwohl er 2021-22 den ersten Sieg eingefahren hat

Norwich City hat bestätigt, dass Daniel Farke den Verein an dem Tag verlassen hat, an dem die Kanaren ihren ersten Premier League-Sieg der Saison verzeichneten.

Farke hat die letzten viereinhalb Jahre an der Carrow Road verbracht und insgesamt 208 Spiele betreut.

Er hat die Liga zweimal gewonnen, obwohl Norwich – der 2019-2020 aus der Elite abgestiegen ist – in dieser Premier League-Saison schlecht gestartet ist.

Farkes Position sah immer prekärer aus, obwohl Norwich am Samstag einen 2:1-Sieg gegen Brentford holte.

Es reichte dem Österreicher jedoch nicht, seinen Job zu behalten, da Norwich vor der Länderspielpause die Entscheidung traf, die Bindungen zu trennen.

Sportdirektor Stuart Webber sagte: „Da wir weiterhin das Beste für unseren Fußballverein verlangen, ist uns diese Entscheidung nicht leicht gefallen.

“Ich weiß, wie entschlossen Daniel und sein Team waren, auf diesem Niveau erfolgreich zu sein, aber wir glauben, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist, um uns die beste Gelegenheit zu geben, unseren Premier League-Status zu behalten.

“Jeder in Norwich City sollte Daniel und seinen Mitarbeitern ewig dankbar sein für die wichtige Rolle, die sie auf unserer Reise gespielt haben. Sie haben dazu beigetragen, zwei Meistertitel zu gewinnen, viele unvergessliche Momente und sie alle haben unsere Philosophie voll und ganz verinnerlicht. Und was es bedeutet, ein Teil davon zu sein.” dieses Fußballvereins.

“Es ist wichtig, dass wir jetzt in die Zukunft blicken. Wir haben 27 Ligaspiele vor uns und es ist ein langer Weg in dieser Saison. Wir wissen, dass wir in unserem Team von Spielern und unseren Mitarbeitern die Kapazität haben, um zu spielen. Punkte sammeln und aufsteigen.” die Bestenliste.”

Vor dem Sieg am Samstag in Brentford hatte Norwich in seinen letzten 20 Premier-League-Spielen nur zwei Punkte geholt (U2, 18), und in seinen letzten 28 Top-Level-Spielen nicht mehr als einmal getroffen. Nur Wölfe zwischen Januar 1984 und Oktober 2003 hatten einen längeren Streak, ohne mehr als einmal in der Geschichte der höchsten Spielklasse (30 in Folge) zu punkten.

Norwich liegt mit fünf Punkten immer noch am Schlusslicht, nachdem Newcastle United gegen Brighton und Hove Albion ein Unentschieden geschafft hat. Die Kanaren haben bereits 26 Gegentore kassiert und nur fünf im Gegenzug erzielt.