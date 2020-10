Neuer BVB-Vertrag für Reyna zum 18. Geburtstag? Borussia Dortmund “hat sein Bestes gegeben”

Zitat von Beaver_89 Zitat aus Nussbaumsetzer Ich würde mich wirklich für eine vollständige Gehaltsabrechnung für BVB-Spieler interessieren … Ich fange langsam an zu glauben, dass das Argument, das viele gegen englische Vereine haben, nämlich dass sie “viel höhere Gehälter zahlen”, auch für den BVB gilt. Wenn ein 16-jähriger Reyna über eine Million verdient, können Sie sich vorstellen, was Bellingham, Sancho und Haaland bekommen. Ich glaube, ich erkenne die Motivation vieler junger (oder sehr junger) Spieler, zum BVB zu wechseln: ein hohes Gehalt. Wenn Sie zu Beginn Ihrer Karriere nicht wirklich wissen, wie gut Sie sein werden oder wo Sie landen werden, sind mehrere Millionen pro Jahr nicht schlecht. Das ist schwachsinn. Als ob nur Dortmund jungen Talenten viel Geld zahlt. Natürlich können und sollten Sie das gesamte System in Frage stellen. Besonders mit dem Geld im Umlauf. Aber jeder der Spieler, die Sie erwähnt haben, hätte sicherlich einen Verein gefunden, der mindestens das gleiche Gehalt erhalten hat. Oder glaubst du, ein Haaland hätte bei Manchester United weniger verdient? Sie können auch einfach den Hut abnehmen und zugeben, dass Dortmund für junge Spieler sehr attraktiv ist, weil sie Spiele und Möglichkeiten bekommen. Aber lieber haben. Unglücklicherweise.

Sicherlich zahlt nicht nur Dortmund den Talenten dieses Gehalt, aber ist das nicht immer der Fall? Auch im normalen Leben trainieren? Mit Ihrer Ausbildung bei einem Top-Unternehmen verdienen Sie mehr Geld als bei dem kleinen Familienunternehmen im Dorf.

Haaland hat in Salzburg bereits viel Geld bekommen, und mit Raiola im Hintergrund war klar, dass es nicht weniger sein würde, denn die Leistung war gut und nicht nur im Osten. Bundesliga aber auch in der UCL. Alle Top-Teams wollten ihn und das Gehalt auch.

RBL hätte 5 Millionen Gehalt angeboten, United war im zweistelligen Bereich usw. Dortmund bekam das Angebot für 8 Millionen, was mehr ist als Witsel und Brandt zu sagen -> ABER Sie können sehen, dass es sich lohnt.

Bellingham -> er war gerade in seinem ersten Jahr als Profi in Birmingham, aber die Top-Teams wollten ihn auch.

Bellingham erhält 3 Millionen Euro vom BVB. Die Bayern boten 4,5 Millionen an, United etwa 6 Millionen.

Sancho das gleiche … er hätte einen Profivertrag mit City unterschreiben können und hätte auch 2-3 Millionen eingegeben, aber er ging nach Dortmund und bekam einen kleineren Vertrag, der dann in der Leistung gesteigert wurde. Es ist logisch, dass er nach seiner Höchstleistung in diesem Alter jetzt deutlich mehr verdient.

Das gleiche mit Reyna, er kam mit dem Profivertrag U18 … bekam nicht sofort eine Million Gehalt, dachte aber, es war 700.000 … dann zeigte er seine Fähigkeit, überzeugt und sollte jetzt mehr Gehalt bekommen, nachdem er gezeigt hatte, dass er es kann. macht auch Sinn.

Verstehe also nicht ganz, wofür der Benutzer bekommt ^^, es ist nicht so, dass du Millionen hinter jedes Talent wirfst .. aber du gibst das Gehalt den Leuten, die gezeigt haben, dass es sich lohnt.

Die Ausnahme könnte Bellingham nach einer Spielsaison in der 2. Liga sein, aber auch hier saßen Sie mit dem von Ihnen angebotenen 3Mio-Gehalt mit dem niedrigsten Gebot ^^