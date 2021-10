Neue Pokémon Legends: Arceus-Teaser sieht aus wie Horror aus Found Footage

Vor Pokémon Legends: Arceus‘Veröffentlichungsdatum 28. Januar 2022, The Pokémon Company hat ein gruseliges Horrorvideo gepostet.

Die Pokémon-Firma neigt dazu, ihre niedlichen Kreaturen im Dunkeln zu hüllen – siehe Basculegion – aber der neue Pokémon Legends: Arceus der Trailer lässt das Niedliche fallen und ist einfach nur geradliniger Horror. Wer ist dieses Pokémon? Der Forscher, der diese Frage stellt, ist jetzt tot. Autsch! Die Pokémon Company fragt eifrig nach Arceus Spieler, „diese Bilder zu untersuchen“, um Hinweise auf das bevorstehende Spiel zu erhalten, wie in der YouTube-Beschreibung angegeben.

Ein Forscher machte in der Canalave-Bibliothek eine seltene Entdeckung: mysteriöse Bilder, die die Landschaft der Region Hisui zu dokumentieren scheinen … Bitte überprüfen Sie diese Bilder und berichten Sie über Ihre Ergebnisse – sie können sich bei Ihren Abenteuern in nützlich erweisen Pokémon Legends: Arceus.

Es passiert nicht viel in dem Clip, der buchstäblich zwei Minuten extrem körniges Filmmaterial umfasst. Der Videofilmer trifft im Clip auf unscharfe Pokémon, darunter ein Snorunt; der Entdecker schien überrascht zu sein, das Pokémon in einer kalten Gegend zu sehen, was auf die Herkunft des Pokémon an anderer Stelle hinweisen könnte. Der Clip wendet sich dann dem Entdecker zu, der schwört, einen Berg zu besteigen. (Spoiler: das tut er.)

Dann entdeckt er ein Pokémon, das er als entzückend beschreibt – etwas, das mit einem verwechselt werden könnte Hisuian Growlithe oder ein Goupix, mit einer roten Spitze am Schwanz. (Die Beschreibung scheint nicht mit der zu übereinstimmen neues pokemon von denen wir wissen, dass sie kommen Pokémon Legends: Arceus nächstes Jahr.) Wie auch immer, also vermutlich der Angriff, und das ist das letzte, was wir von ihm hören.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann es kaum erwarten, die Hisui-Gegend zu besuchen.