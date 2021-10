Israel gewinnt 5:2 gegen Österreich in der WM-Qualifikation

Israel überraschte Österreich mit 5:2 in der WM-Qualifikation, als die Blau-Weißen nach dem 4:0-Sieg der Färöer letzte Woche ihre gute Form fortsetzten. Das Team von Cheftrainer Willi Ruttensteiner ging früh und oft in die Offensive, da Manor Solomon, Monas Dabbur und Eran Zahavi in ​​der ersten Halbzeit alle Tore erzielten, während Shon Weissman und Zahavi in ​​der zweiten Halbzeit den Boden des Tores fanden, um ihre Hoffnungen in Katar 2022 am Leben zu erhalten .

Mit zwei Siegen in zwei Spielen reist Israel am Dienstag nach Dänemark, das derzeit mit 15 Punkten den ersten Platz in der Gruppe F belegt, während die Blau-Weißen mit 10 Punkten den zweiten Platz belegen. Schottland ist mit 8 Punkten Dritter und Österreich mit 7 Punkten Vierter, da sich die beiden Teams ebenfalls am Dienstag gegenüberstehen.

“Es ist ein tolles Gefühl und es war ein tolles Spiel für die gesamte Nationalmannschaft”, sagte Zahavi, nachdem er in den letzten beiden Spielen fünf Tore erzielt hatte. “Es war ein besonderer Sieg für das Team Israel und jetzt müssen wir am Dienstag in Dänemark ein wichtiges Spiel bestreiten. Es ist schwer, von dieser Spitze abzusteigen, aber wir haben ein entscheidendes Spiel vor uns. Ich möchte es nicht einmal ansehen unsere WM-Chancen, wir müssen uns nur auf den Dienstag konzentrieren und Spiel für Spiel gehen und so werden wir weitermachen.”

Ein begeisterter Cheftrainer, Willi Ruttensteiner, wollte sich den Sieg nach dem Spiel nicht anrechnen: „Es waren alle Spieler. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, denn sie hat über ihrem Niveau gespielt und alles gegeben. Die Leute beginnen, dieses Team als Einheit zu sehen. Was unsere WM-Chancen angeht, dürfen wir nicht träumen, sondern Geduld haben, denn es stehen viele Spiele an, aber im Moment sind wir gut aufgestellt.

ISRAELL NATIONAL TEAM-Trainer Willi Ruttensteiner hofft auf eine gute Woche mit der WM-Qualifikation heute Abend auf den Färöern und am Samstag zu Hause gegen Österreich, bevor es am Dienstag nach Dänemark geht. (Kredit: REUTERS)

Israel empfängt Österreich im Sammy Ofer-Stadion in Haifa, da die Blau-Weißen hofften, das gleiche Ergebnis beim letzten Spiel der beiden Klubs in Israel zu wiederholen, was zu einem souveränen 4:2-Sieg für die Gastgeber führte.

Cheftrainer Willi Ruttensteiner, der auf die Nationalmannschaft seines Heimatlandes traf, präsentierte eine Startaufstellung, die fast identisch ist mit derjenigen, die die Färöer besiegten, erwarten Sie, dass Hatem Elhamed den verletzten Dor Peretz ersetzen wird. Ofir Marciano stand erneut im Tor, Sun Menachem, Eli Dasa, Nir Bitton, Orel Degani und Eitan Tibi spielten vor ihm. Neben Elhamed standen Manor Solomon und Kapitän Bibras Natcho im Mittelfeld, während Eran Zahavi und Monas Dabbur vorne spielten.

Israel zeigte sich in den ersten Minuten stark und ging in der 5. Minute durch Manor Solomon schnell in Führung, der einen linksfüßigen Heuler im Strafraum in die rechte obere Ecke von Daniel Bachmanns Tor schickte. Österreich schien wenige Minuten später den Ausgleich geschafft zu haben, als der israelische Verteidiger Eitan Tibi den Ball direkt in Konrad Laimer vor dem knappen Tor platzierte, der virtuelle Schiedsrichterassistent (VAR) aufgrund eines Handballs jedoch kein Tor erklärte.

Die Gäste drängten weiter auf den Ausgleich, doch Israels Torhüter Ofir Marciano konnte die Bedrohung mit Paraden gegen Alessandro Schopf, Christoph Baumgartner und Marko Arnautovic eindämmen, um den Stand zu halten.

Israel verdoppelte seinen Vorsprung dank eines großartigen Mannschaftsspiels, das damit endete, dass Monas Dabbur in der 20. David Alaba bereitete knapp außerhalb des Strafraums einen gefährlichen Freistoß vor, doch sein Versuch ging über die Latte, während Arnautovic ebenfalls seine Chance vergab.

Die Blau-Weißen trafen erneut, als Eran Zahavi den Ball ins Mittelfeld schob und einen hilflosen Bachmann ins Spiel brachte, als der israelische Stürmer den Ball nach nur 33 Minuten Spielzeit zur unvorstellbaren 3:0-Führung hinten ins Tor rammte. Baumgartner kam jedoch kurz vor der Pause mit einem Tor nach Hause, als die Österreicher die israelische Abwehr spalteten und leicht trafen, aber die Gastgeber führten nach 45 Minuten Spielzeit von Anfang bis Ende mit 3: 1 in Führung.

Ruttensteiner wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt, als Dan Glazer Tibi ersetzte, während Österreich versuchte, sofort anzugreifen, um die Führung Israels weiter zu verringern. Menachem parierte eine großartige Parade auf der Torlinie, gefolgt von einer großartigen Parade von Ofir Marciano, die Israel in der 52. Minute mit zwei Toren in Führung hielt.

Aber Arnautovic nahm den Ball und brachte den israelischen Verteidiger Orel Degani zurück, als der österreichische Stürmer den Ball hinter Marciano hämmerte, um näher an die Gastgeber zu kommen, was Ruttensteiner zu zwei weiteren Kaderänderungen zwang, bei denen Shon Weissman und Muhammed Abu Fani anstelle von Dabbur und Natcho beteiligt waren.

Weissman verlor keine Zeit und stahl innerhalb von zwei Minuten nach dem Spiel einen Glazer und schickte einen Curler in die obere linke Ecke des Tores, um Israel mit 4:2 in Führung zu bringen. Die Blau-Weißen wollten ihren Vorsprung ausbauen, aber Zahavis Chancentrio war kurz. Der PSV-Stürmer ließ jedoch nicht locker und erzielte schließlich in der 90. Minute seinen zweiten Treffer, als Israel mit 5:2 gewann.