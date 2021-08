Es stellte sich heraus, dass “Netflix Gaming” kein Streaming-Dienst ist.

In diesem Moment der letzte Komische Dinge Das Videospiel ist in Polen ausschließlich auf Android-Handys verfügbar, und der folgende Artikel erklärt Ihnen, wie der Zugriff derzeit funktioniert. Netflix

Wissen Sie, woher ich weiß, dass der Pickup bemerkenswert ist? Das Spiel hat es mir gesagt.

Stealth-Sektion.

Vermisse dich.

Schamlose Zelda-Akzente hier.

Löse Rätsel an dunklen Orten.

Lass es leuchten!

Einen Monat nach seiner vagen Ankündigung von eine neue Strategie, die sich auf das Spiel konzentriert, erklärte Netflix, wie es auf absehbare Zeit Videospiele “veröffentlichen” wird: als herunterladbare Smartphone-Apps, die ausschließlich für kostenpflichtige Videostreaming-Abonnenten verfügbar sind.

Die Nachricht fällt mit der öffentlichen Einführung von Netflix Gaming am Donnerstag als Teil der Smartphone-App des Dienstes zusammen … aber nur in Polen und nur auf Android. Das US-Twitter des Unternehmens übersetzte die polnische Ankündigung vom Donnerstag, die erklärt, wie der Dienst funktioniert. Außerdem kündigte er heute die Veröffentlichung beider Spiele als Teil des Dienstes an: Fremde Dinge 3, ein 16-Bit-Beat-’em-up, das zuvor als eigenständiger Google Play-Kauf erhältlich war (und immer noch auf PC und Konsolen verfügbar ist); und Fremde Dinge: 1984, ein brandneues Smartphone-exklusives Spiel, das sich scheinbar um das Lösen von Zeitlupen-Rätseln in pixeligen TV-Serien-Umgebungen dreht. (Zufällig wurden beide Spiele vom selben unabhängigen Spielestudio erstellt, BonusXP, das seinen Sitz in Texas hat, nicht in Polen.)

Um auf diese Inhalte zuzugreifen, müssen Sie sich mit einer polnischen IP-Adresse bei der Netflix-Android-App anmelden und dann die neue Registerkarte “N Gaming” für die Region öffnen. Wählen Sie dort eines dieser Spiele aus und die App leitet Sie zu ihren Google Play-Downloadlisten weiter. Einmal heruntergeladen, los zurück in der Netflix-App und starte von dort aus das Spiel deiner Wahl.

Keine Werbung, kein MTX, aber auch kein iOS?

Schritt eins: Öffnen Sie die Netflix-App in Polen. (Schritt 1.5: Polnisch lernen.)

Schritt zwei: Wählen Sie das Spiel aus, das Sie spielen möchten.

Schritt 3: Installieren Sie es über Google Play.

Schritt 4: Kehren Sie zur Netflix-App zurück, um das Spiel tatsächlich zu laden.

Dieser Vorgang ist etwas schwindelerregend und bei Spiele- oder Smartphone-App-Plattformen sicherlich nicht üblich. Es ist ungewöhnlich, dass eine App die Anmeldeinformationen einer anderen App überprüft, bevor Sie ein Spiel spielen können (obwohl wir dieses Setup bereits in Sammlungen wie Icon Packs gesehen haben). Und es ist nicht klar, wie gut ein solches System zur Übertragung von Anmeldeinformationen auf iOS funktionieren könnte, auf dem Netflix zweifellos einen solchen Dienst irgendwann ausführen möchte, vorausgesetzt, der Umzug führt nicht zu endloses Rätsel der Apple-Zulassungen, In jedem Fall. Wohl könnte Netflix diese Spiele einfach als eigenständige Downloads mit Netflix-Anmeldeinformationen zur Verfügung stellen, aber dann würde es eine wertvolle Metrikchance verlieren: Mehr Menschen laden regelmäßig die dedizierte Netflix-Smartphone-App herunter und verwenden sie.

Die gute Nachricht an dieser Zugangsmethode ist, dass Netflix in seinem kontrollierten Gaming-Dach zwei wichtige Dinge versprechen kann: keine In-Game-Käufe (auch bekannt als Mikrotransaktionen oder MTX) und keine Werbung. Wenn ein Spiel die Marke “N Gaming” trägt, ist es an diesen Fronten klar.

(Wenn Sie sich fragen, ist Polen in letzter Zeit eine beliebtere Testregion für Spiele- und App-Starts geworden, mit Sony PlayStation Plus-Videopass vorerst eine für Polen reservierte Aktion.)

Der Start von Netflix Gaming am Donnerstag macht klar, dass Netflix es vorerst nicht ist nicht haben Pläne, “das Netflix der Videospiele” zu werden, zumindest was die Nachahmung seiner beliebten Video-Streaming-App für die Bereitstellung von Videospielen angeht. Wenn Sie Streaming-Spiele wünschen, die nach Belieben für ein Flatrate-Abonnement bereitgestellt werden, Xbox-Spiel-Streaming und Amazon Luna sind die besten Optionen, solange Sie in einer kompatiblen Region leben.

Die Bewegung scheint weniger an der Bereitstellungsmethode als vielmehr am Pumpen leicht zugänglicher Spiele interessiert zu sein, die auf die riesige Lizenzbibliothek von Netflix zurückgreifen. Angesichts der schieren Größe des Smartphone-Gaming-Marktes und des Spielraums für einen erkennbaren Dienst, der werbefreien, MTX-freien Spaß mit bekannten Charakteren und Serien verspricht, ist dies wohl ein besseres Geschäft, als direkt mit Nintendo, Sony oder Microsoft zu konkurrieren .

Könnte Netflix andere Plattformen oder Liefermethoden in Betracht ziehen? Es ist unklar. Die heutige Ankündigung erinnert die Benutzer daran, dass das Unternehmen “erforschen” ist[ing] wie Gaming auf Netflix aussieht, “eine Aussage, die dem Unternehmen den rechtlichen Spielraum gibt, es zu sagen Stärke eines Tages eine rucksackmontierte VR-Schachversion von . ankündigen Das Gambit der Königin oder ein echtes Escape-Room-Erlebnis, inspiriert von einer seiner Serienmörder-Dokumentationen.

Aber die Entscheidung von Netflix, heute einen bestimmten Spielproduktionspfad anzukündigen, ohne auf beliebte Optionen wie PCs, Konsolen oder Cloud-Streaming-Plattformen hinzuweisen, ist ziemlich aufschlussreich. Darüber hinaus steht dies im Einklang mit der bemerkenswerten Einstellung von Mike Verdu als Leiter des Gaming-Teams des Unternehmens durch Netflix; seine moderne Geschichte drehte sich hauptsächlich um Mobilfunktarife im Auftrag von EA und Zynga.

