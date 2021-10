Navigation durch unsere Wirtschaft in einer postpandemischen Welt

Ökonomen des Internationalen Währungsfonds (IWF) geben zweimal im Jahr Schätzungen über die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft ab. Die neuesten Prognosen werden in der Ausgabe des World Economic Outlook vom Oktober 2021 veröffentlicht. Die Zahlen für Indien geben uns eine gute Vorstellung von den bleibenden wirtschaftlichen Schäden, die die Pandemie verursacht. Die Genauigkeit von Wirtschaftsprognosen ist selbst in den besten Zeiten fraglich; und mehr, wenn große Unsicherheit herrscht. Diese Konjunkturprognosen geben uns jedoch im Allgemeinen eine gute Vorstellung von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung.

Der IWF sagt nun, dass die Größe der indischen Wirtschaft im Jahr 2024 4,08 Billionen US-Dollar betragen wird. Vergleichen Sie dies mit der Schätzung des World Economic Outlook, der im Oktober 2019 veröffentlicht wurde, bevor die Pandemie ausbrach. Der multilaterale Kreditgeber sagte dann, dass er für 2024 eine Größe der indischen Wirtschaft von 4,63 Billionen US-Dollar erwartet. Die Differenz beträgt über 500 Milliarden US-Dollar.

Es ist eine ähnliche Geschichte für die Vorjahre. Die dauerhaften Produktionsausfälle – und damit der Verlust an wirtschaftlichen Möglichkeiten für gewöhnliche Inder – sind ein herber Rückschlag. Diese ernüchternde Tatsache muss vor Augen geführt werden, wenn wir die intelligente wirtschaftliche Erholung aus den Tiefen des jüngsten Abschwungs feiern. Der IWF sagte in seinem Weltwirtschaftsbericht vom April 2021, dass die Industrieländer eher zu ihrem früheren Wirtschaftsverlauf zurückkehren werden, während die Schwellenländer es schwerer haben würden, voranzukommen. Diese Botschaft wurde in der Ausgabe des Berichts vom Oktober 2021 wiederholt. Auch innerhalb der Schwellenländer dürfte es Divergenzen geben. Einige Länder wie China, Vietnam und Bangladesch werden voraussichtlich früher als ihre Konkurrenten zu ihrem vorherigen Trend zurückkehren. Jüngsten Schätzungen zufolge wird die vietnamesische Wirtschaft im Oktober 2021 um etwa 118 Milliarden US-Dollar größer sein als erwartet – 512,99 Milliarden US-Dollar gegenüber 394,88 Milliarden US-Dollar.

Was kann das Blatt wenden? Die pessimistischste Ansicht ist, dass Indien auf ein verlorenes Jahrzehnt mit langsamem Wachstum in Kombination mit steigender Inflation zusteuert. Am optimistischsten ist die Einschätzung, dass die Umbrüche der nächsten Jahre die Kulisse für eine Innovationswelle sein werden, so wie die Jahrzehnte nach den zerstörerischen Weltkriegen in vielen Teilen der Welt eine immense wirtschaftliche Dynamik erlebt haben. Im Juni 2020 zitierte diese Kolumne einen Artikel des Makroökonomen Barry Eichengreen, in dem er drei Bedenken sowie einen Hoffnungsschimmer für die Welt nach der Pandemie identifizierte. Die drei Bedenken waren die Aussetzung des Bildungswesens, geringe öffentliche Investitionen und Unterbrechungen der Lieferkette. Der Silberstreif am Horizont war eine Möglichkeit, dass die Störung bestehender Vorgehensweisen „Raum für innovative Neueinsteiger öffnet, durch den Prozess, den der österreichische Ökonom und Sozialtheoretiker des frühen 20. Jahrhunderts Joseph Schumpeter als kreative Zerstörung bezeichnete“.

Der IWF hat vier Bausteine ​​hervorgehoben, um über die Post-Pandemie-Wirtschaft nachzudenken. Es ist eine interessante Liste. Erstens müssen die Regierungen die Schäden am Humankapital infolge des Gesundheitsschocks sowie der Schließung von Bildungseinrichtungen reparieren. Zweitens sollte die öffentliche Politik neue Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum ermöglichen, insbesondere durch grüne Technologien und digitale Netze. Drittens müssen die Länder das Problem der steigenden Einkommensungleichheit nach einer ungleichmäßigen wirtschaftlichen Erholung angehen. Und viertens wird es letztlich notwendig sein, die öffentlichen Finanzen wieder auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen.

Jedes Land muss seinen eigenen Ausweg aus der Pandemie entwerfen. Diese vier großen Themen sind jedoch für die meisten Volkswirtschaften relevant und bieten eine gute Möglichkeit, einige der aktuellen politischen Rätsel zu definieren. Indien ist keine Ausnahme. Alle Initiativen zur Wiedereröffnung von Schulen, Investitionen in die öffentliche Gesundheit und zur Unterstützung von Migranten bei der Rückkehr in die Städte sind unter diesen Umständen willkommen. Eine größere Ungleichheit könnte eine nachhaltige Erholung der Binnennachfrage des privaten Sektors ersticken; der exportboom hat die indische wirtschaft bislang auf der nachfrageseite entlastet. Ein starker Anstieg der Steuereinnahmen hat derzeit haushaltspolitischen Spielraum für mehr Staatsausgaben geschaffen, aber die Belastung durch die hohe Staatsverschuldung wird wahrscheinlich noch in diesem Jahrzehnt anhalten.

Das attraktivste der vier Themen ist der Einsatz der Politik, um zwei strukturelle Veränderungen zu beschleunigen, die den nächsten Produktivitätsschub bringen könnten. Der Übergang zu einer grünen Wirtschaft erfordert ein Umdenken in den Bereichen Energie, Verkehr, Landwirtschaft und Stadtgestaltung. Die rasche Digitalisierung des Lebens wurde durch die Verbreitung von Telekommunikationsnetzen durch den privaten Sektor und die Schaffung neuer digitaler öffentlicher Güter durch den öffentlichen Sektor unterstützt. Die Risiken ergeben sich hier aus dem fehlenden Zugang der Armen zu digitalen Netzen und einem zunehmenden Trend zu Monopolmacht und Privatsphäre. Ein gut gemanagter dualer Übergang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft wird sowohl eine Chance für neue Investitionen von Unternehmern als auch einen neuen Raum für das kreative Denken der politischen Entscheidungsträger bieten.

Niranjan Rajadhyaksha ist Mitglied des Akademischen Rates der Meghnad Desai Academy of Economics

