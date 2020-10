Nationaltrainer? Hansi Flick bricht in Lachen aus

Hansi Flick sammelt derzeit beim FC Bayern einen Titel nach dem anderen. Könnte er das auch mit dem DFB-Team machen – vielleicht sogar parallel? Diese Frage eines Journalisten amüsierte Flick sehr.

Hansi Flick wurde kürzlich zum europäischen Trainer des Jahres ernannt. Dem Triple mit den Bayern folgten weitere Erfolge im nationalen und internationalen Supercup. Hansi Flick ist daher bei den Fans sehr beliebt. Es gibt auch viel Lob von Experten. Stefan Effenberg sagte am Donnerstag zu Sport1: “Ich würde mich fast verpflichten, auch wenn es noch ein bisschen anders ist, bald der neue Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft zu sein.”

Angesichts des derzeitigen Erfolgs von Flick in München ist ein Ausscheiden des Trainers unwahrscheinlich. Der Gedanke an eine mögliche Doppelrolle bei Bayern und DFB kam daher in mehreren Punkten auf. Flick wurde auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen Arminia Bielefeld mit dieser Frage konfrontiert (siehe Video). Der 55-Jährige brach in Lachen aus: “Wollen Sie den Nationaltrainer ernsthaft beiseite legen?”

“Es macht viel Spass”

Flick erklärte dann seine genauen Gedanken: “Nein, ich habe es bereits gestern angedeutet. Ich lebe im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mein Job ist jetzt hier, dieses Team, das wirklich hervorragende Ergebnisse erzielt hat Ich muss mich auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten und es macht viel Spaß. “

Flick arbeitete von 2006 bis 2014 als Co-Trainer von Joachim Löw für die Nationalmannschaft. Nach der Weltmeisterschaft wurde er drei weitere Jahre Sportdirektor, bevor er zum Klubfußball wechselte. Flick ist seit fast einem Jahr Cheftrainer in München. Seine Statistiken sind beeindruckend. In 42 Pflichtspielen beim FC Bayern gewann er 38 und verlor nur drei.