Naftali Bennett und Yair Lapid treffen sich, um eine neue Regierung zu bilden. Die Gespräche werden fortgesetzt

Yaminas Kopf Naftali Bennett und Yesh Atid-Führer Yair Lapid beendeten ihr lang erwartetes Koalitionsverhandlungstreffen in den Stunden vor Tagesanbruch am Sonntagmorgen. Das Treffen wäre positiv gewesen, und ein weiteres Treffen wird bald stattfinden. Treffen einen Tag, nachdem sich Yamina-Chef mit Prime zusammengesetzt hatte Minister Benjamin Netanyahu der wie Lapid versucht, Bennett für die Bildung einer Regierung nach den Wahlen zu werben. Bennett erwägt Berichten zufolge einen Vorschlag, Yamina mit Likud zusammenzulegen, um dem Netanjahu-Block beizutreten. Andererseits würde er auch erwägen, einen politischen Block von rechten und zentristischen Parteien zu schaffen. Laut N12 wird dieser Block aus seiner Yamina-Partei, der New Hope-Partei von Gideon Saar und der Blau-Weiß-Partei von Benny Gantz bestehen. Insgesamt würde dies 21 Sitze bedeuten, was die Zahl von 17 von Lapids Yesh Atid-Partei übersteigen und Bennett mehr Gewicht in den Verhandlungen verleihen würde.

Während einer Feier von Mimouna am Samstagabend begrüßte Netanjahu seinen Erfolg bei der Einführung von Coronavirus-Impfstoffen nach Israel und warnte vor den Herausforderungen, denen sich das Land gegenübersieht, einschließlich des iranischen Atomprogramms.

“Angesichts dieser Herausforderungen und angesichts der unglaublichen Möglichkeiten, die sich uns bieten, brauchen wir jahrelang eine stabile rechte Regierung, um uns um die Bürger Israels zu kümmern. Das ist es, was wir jetzt brauchen und Gott will. Wir werden es tun.” komm dorthin. das, und ich denke, es ist möglich “, sagte Netanjahu.

cnxps.cmd.push (function () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {console.log (“hedva connatix”); document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “keine”;}

Freitag, Netanjahu traf Bennett im Büro des Premierministers in Jerusalem und erörterte die Notwendigkeit, so bald wie möglich eine “stabile und funktionierende Regierung” zu bilden, sagte ein Sprecher von Bennett nach dem Treffen.

Von Netanyahu wurde erwartet, dass er Bennett wichtige Ministerpositionen und eine Fusion von Bennetts Yamina mit Netanyahus Likud anbietet. Aber er sollte Bennett nicht das bieten, wonach er sucht: eine Rotation als Premierminister.

Bennett lehnte es ab, seine Absichten zu offenbaren, als er vor dem Treffen mit Reportern im Büro des Premierministers sprach.

“Wir [in Yamina] Ich habe ein Ziel, nämlich eine gute und stabile Regierung zu bilden, die den israelischen Bürgern so schnell wie möglich hilft “, sagte Bennett. Wir werden unser Möglichstes tun, um dies zu erreichen. “”