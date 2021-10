Myanmar nach Absetzung des Junta-Chefs durch ASEAN abwesend

Myanmar, ein Test für die Glaubwürdigkeit der ASEAN – Thai pm

BANDAR SERI BEGAWAN, 26. Oktober (Reuters) – Ein Südostasien-Gipfel begann am Dienstag ohne Myanmar unter militärischer Kontrolle, nachdem sich die Junta geweigert hatte, einen Vertreter nach der Ausweisung ihres Führers zu entsenden, weil sie einen vor sechs Monaten vereinbarten Friedensfahrplan ignoriert hatte .

Der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) hatte angekündigt, einen unpolitischen Vertreter aus Myanmar zu akzeptieren, aber die Junta sagte am Montag, sie würde nur ihren Führer oder einen Minister akzeptieren.

Die Abwesenheit Myanmars wurde von Brunei, dem Präsidenten der ASEAN, oder dem Generalsekretär des 10-köpfigen Blocks bei der Eröffnung des virtuellen Treffens nicht erwähnt.

ASEAN hat beschlossen, Nebenerwerb Der oberste Junta-Führer Min Aung Hlaing, der am 1. Februar einen Putsch gegen eine gewählte Regierung anführte, weil er nicht in der Lage war, die Feindseligkeiten zu beenden, gewährte humanitären Zugang und trat in einen Dialog mit Gegnern ein, wie es im April mit der ASEAN vereinbart wurde.

Nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs am Dienstag sagte der malaysische Premierminister Ismail Sabri Yaakob auf Twitter, dass er Bruneis Entscheidung über die Vertretung Myanmars voll und ganz unterstütze, während sein thailändischer Amtskollege Prayuth Chan-ocha sagte, die Beziehungen zwischen der „ASEAN mit Myanmar seien entscheidend für ihren Ruf und ein Test“ seiner Entschlossenheit.

„Die konstruktive Rolle der ASEAN bei der Lösung dieser Situation ist von größter Bedeutung und unser Handeln in dieser Angelegenheit wird die Glaubwürdigkeit der ASEAN in den Augen der internationalen Gemeinschaft beeinträchtigen“, sagte Prayuth laut seinem Bericht.

Das Ausscheiden von Min Aung Hlaing war eine große Beleidigung für die Junta und ein seltener und mutiger Schritt einer regionalen Gruppe, die für ihren Kodex der Nichteinmischung und ihres Engagements bekannt ist.

Die myanmarische Armee, die das Land in den letzten 60 Jahren 49 Jahre lang regiert hat, stark dagegen, die ASEAN beschuldigen, von ihren Standards abzuweichen und sich von anderen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, beeinflussen zu lassen.

ASEAN rief Tage, nachdem sein Sondergesandter Erywan Yusof sagte, er hätte keinen Zugriff in alle Teile des Landes, einschließlich des gefallenen Anführers Aung San Suu Kyi, angeklagt mehrerer Verbrechen.

“VERTRAUEN SIE ASEAN”

Prayuth, ein ehemaliger Putschisten in Thailand, forderte Myanmar auf, seine Verpflichtungen einzuhalten und Erywan aufzufordern, sich bald zu ergeben und “einen wichtigen ersten Schritt im Prozess der Vertrauensbildung” zu unternehmen.

Prayuth “drückte die Hoffnung aus, dass Myanmar der ASEAN vertrauen wird, um Myanmar zu Frieden und Harmonie zu verhelfen und zum demokratischen Prozess zurückzukehren.”

Nach Angaben von UN-Gesandten haben die burmesischen Sicherheitskräfte mehr als 1.000 Zivilisten getötet und Tausende festgenommen, viele von ihnen gefoltert und geschlagen.

Myanmar hat dies als voreingenommen und übertrieben abgetan unzuverlässige Quellen und sagt, der Konflikt wird geschürt durch “Die Terroristen” mit einer Schattenregierung der nationalen Einheit (NUG) verbündet.

Der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan traf sich am Montag mit Vertretern der NUG, einer Allianz aus prodemokratischen Gruppen, lokalen Milizen und Armeen ethnischer Minderheiten, die sich nach dem Putsch gebildet hatten. Weiterlesen

Die ASEAN-Führer sollten sich auch gemeinsam mit den Führern der Vereinigten Staaten, Chinas und Südkoreas treffen.

US-Präsident Joe Biden geht zu helfen eine gemeinsame Sitzung des ASEAN-Gipfels per Videolink.

Michael Vatikiotis, Asien-Direktor des Genfer Zentrums für humanitären Dialog, sagte, Myanmars Junta „befürchtet wahrscheinlich, vom Gipfel ausgeschlossen zu werden“, obwohl sie es gewohnt sei, in internationaler Isolation zu sein.

“Die Frage ist jetzt, ob die regionalen Führer zustimmen werden, formeller mit der parallelen Regierung der nationalen Einheit zusammenzuarbeiten, wie es die USA und die EU begonnen haben”, sagte er.

Bericht von Ain Bandial in Bandar Seri Begawan; Zusätzliche Berichterstattung von Tom Allard, A. Ananthalakshmi in Kuala Lumpur, Panu Wongcha-um in Bangkok; Geschrieben von Kay Johnson und Martin Petty; Redaktion von Simon Cameron-Moore

