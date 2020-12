Montenegro Airlines stellt den Betrieb ein, stellt alle Flüge ein

Die montenegrinische Fluggesellschaft Montenegro Airlines ist die jüngste Fluggesellschaft, die aufgrund des durch die Covid-19-Pandemie verursachten Reiserückgangs den Flug eingestellt hat.

Ein Embraer 195, der am 25. Dezember Passagiere von Belgrad nach Podgorica beförderte, markierte das Ende der 26-jährigen Geschichte von Montenegro Airlines.

In einer Erklärung sagte die Fluggesellschaft: „Die Entscheidung der montenegrinischen Regierung, unser Unternehmen zu schließen, wird sich negativ auf den gesamten Luftverkehrssektor des Landes auswirken. Wir möchten die Öffentlichkeit darüber informieren, dass wir ab morgen, dem 26. Dezember 2020, alle Operationen vollständig einstellen. “

Die Entscheidung, den Betrieb einzustellen, wird zur Entlassung von mehr als 350 Personen führen.

Neue Fluggesellschaft

Während die neue montenegrinische Regierung ihre Absicht angekündigt hat, eine neue nationale Fluggesellschaft zu gründen, könnte es einige Monate dauern, bis die Flugzeuge wieder im Flug sind.

“Mit den bestmöglichen Absichten haben wir in den letzten 15 Tagen nach einer Lösung für Montenegro Airlines gesucht”, sagte Mladen Bojanić, Minister für Kapitalinvestitionen in Montenegro. „Wir haben alle Möglichkeiten geprüft, Anrufe getätigt, mit dem Management, der Agentur für den Schutz des Wettbewerbs in Bezug auf staatliche Beihilfen gesprochen, regionale Fluggesellschaften, deutsche und österreichische Berater kontaktiert und die Schlussfolgerung gezogen war, dass wir keine einzige Entscheidung treffen konnten, die Montenegro Airlines retten und im Einklang mit dem Gesetz stehen würde. Wir sind uns der Folgen der Einstellung des Flugbetriebs von Montenegro Airlines voll bewusst. “”

“Die Entscheidungen der Agentur für den Schutz des Wettbewerbs haben uns die Hände gebunden”, fügte er hinzu.

Im Dezember 2019 kündigte die ehemalige montenegrinische Regierung an, in den nächsten sechs Jahren 155 Millionen Euro in Montenegro Airlines zu investieren, und warnte davor, dass der Konkurs oder die Schließung der Fluggesellschaft erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben würde. aufgrund seiner Abhängigkeit vom Tourismus.

Nach Einwänden der Billigfluggesellschaft Ryan Air äußerte die Europäische Kommission jedoch Anfang dieses Jahres Besorgnis über die öffentlichen Finanzen und erklärte, der Fall Montenegro Airlines sei ein wichtiger Test für das Hilfskontrollsystem von Bundesstaat Montenegro.

Die montenegrinische Agentur für den Schutz des Wettbewerbs erklärte außerdem, die Beihilfe, von der bereits 43 Mio. EUR gezahlt worden seien, sei illegal.

“Reiner Populismus”

Während die montenegrinische Opposition sowie der Präsident des Landes, Milo Đukanović, die Entscheidung kritisierten und sie als “reinen Populismus” bezeichneten, ist die Fluggesellschaft seit einiger Zeit in Schwierigkeiten und ihre Schließung ist kaum überraschend.

Die Löhne waren bis zu drei Monate lang nicht gezahlt worden, und die Fluggesellschaft war mit Flugzeugmiet- und Landegebühren im Rückstand.

Das Unternehmen betrieb eine kleine Flotte von Embraer 195 und Fokker 100 und flog in mehrere europäische Hauptstädte. Es wird geschätzt, dass er mehr als 150 Millionen Euro Schulden angehäuft hat, die mit dem Zusammenbruch der Sommertouristensaison aufgrund der Coronavirus-Pandemie weiter zugenommen haben.

In einer sentimentalen Abschiedsgeste wurden die Piloten des letzten Fluges des Unternehmens von Fluglotsen freigegeben, um eine herzförmige Straße über den montenegrinischen Bergen zu nehmen, als sie sich Podgorica näherten.

“Es war pure Emotion, ausgelöst durch Tränen und die große Liebe der Crew und aller ihrer Mitarbeiter zu unserem Unternehmen”, schrieb Kapitän Nikola Pavicevic auf Facebook.

Ryan Air, Wizz Air, Austrian und Turkish Airlines bedienen weiterhin den Flughafen Podgorica.

– –

Im Gegensatz zu vielen Nachrichten- und Informationsplattformen Aufstrebendes Europa ist frei zu lesen und wird es immer sein. Hier gibt es keine Paywall. Wir sind unabhängig, nicht verbunden oder vertreten eine politische Partei oder Unternehmensorganisation. Wir wollen das Beste für das aufstrebende Europa, nicht mehr und nicht weniger. Ihre Unterstützung wird uns helfen, diese großartige Region weiterhin zu fördern.

Sie können dazu beitragen Hier. Vielen Dank.