Modulare Kabine + architektonische Designs, die sich nach Ihren Wohn- und Arbeitsbedürfnissen entwickeln!

Modular die Architektur ist offiziell auf dem Vormarsch! Sie geben uns die Freiheit und die Möglichkeit, ein Zuhause, Büro oder sogar eine Ferienhütte nach unseren Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten. Einen Raum ganz nach unseren Wünschen zu personalisieren oder zu gestalten, ist kein Wunschtraum mehr. Ihr Traumhaus oder Ihre Traumkabine ist jetzt mit diesen erstaunlichen modularen Architekturdesigns Realität. Von einem kleinen, vorgefertigten modularen Haus, das sich Ihren Bedürfnissen anpassen lässt, bis hin zu einer modularen Kuppel, die als Gewächshaus oder ein winziges Zuhause fungieren kann – diese Sammlung modularer Architekturdesigns kann alles sein, was Sie sich wünschen! Die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Woonpioniers, ein in Amsterdam ansässiges Architektur- und Designstudio, hat Indigo, ein modulares Bausystem, das Häuser so gestaltet, dass sie alle Ihre Träume replizieren. Je nachdem, welches Haus Sie mit Woonpioniers bauen möchten, kann die Struktur und Form von Indigo variieren. Kürzlich hat Lia Harmsen mit Woonpioniers zusammengearbeitet, um ihren Live-Arbeitsplatz für Skulptur zu gestalten. Das zweistöckige, maßgefertigte Haus misst 861 Quadratmeter und verfügt über feste Endkonstruktionen, die ein schönes geschwungenes Interieur erzeugen, das von der Wand bis zur Decke führt. Der feste Endmomentrahmen des Hauses bietet einen offenen Grundriss, der vollen Zugang zur Innenarchitektur des Gebäudes ermöglicht, um Gestalt anzunehmen und die räumliche Beschränkung von Stützbalken und Trennwänden hinter sich zu lassen.

Hoffe das Haus wurde mit sorgfältig ausgewählten Hölzern, Stoffen aus recyceltem Kunststoff und handgefertigter Keramik gebaut. Es verfügt außerdem über integrierte Photovoltaikmodule, eine Regenwassernutzungsanlage und eine fortschrittliche biologische Schwarzwasseraufbereitungsanlage, die eine Installation auch an den entlegensten Orten ermöglichen. Jede Kabine wird lokale Materialien beziehen und daher wird kein Ziel die gleiche Casa haben, aber jede wird mit den Wurzeln der Erde verwoben, wodurch endlose Möglichkeiten auf der gleichen Bodenfläche auf der ganzen Welt geschaffen werden.

Doppelt Mikrohaus, UOOU Studio hat das Little House so entwickelt, dass es von einem Wochenend-Retreat bis hin zu einem Remote-Büroraum wird. Die Vielseitigkeit von Micro Home spiegelt sich in seinem wandelbaren Dach wider, das über Schiebemarkisen verfügt, die sich den ganzen Tag nach Bedarf öffnen und schließen lassen. So kann sich der Raum im Laufe des Tages vom Sonnenbungalow in ein geschütztes Heimbüro verwandeln. Micro Home wird extern mit langlebigen Baumaterialien wie Holz und OSB gebaut, hinterlässt einen geringen CO2-Fußabdruck und macht es leicht für einfachen Versand und Handhabung. Einmal aufgestellt, wird das Dach von Micro Home mit Sonnenkollektoren bedeckt, um Strom im Haus zu erzeugen. Während in jedem Micro Home Baumaterial und Sonnenkollektoren verwendet werden, hat UOOU Studio es Hausbesitzern ermöglicht, das Innere und die Gesamtform ihres Micro Home individuell anzupassen.

Plant Prefab, ein kalifornisches Architekturbüro, das nachhaltige Häuser vorfabriziert, hat kürzlich mit Koto, einem britischen Studio, das modulare Häuser entwirft, zusammengearbeitet, um zwei Residenzen namens . zu bauen WohnenHäuser. Entworfen, um den LEED-Platin- und Netto-Zero-Standards zu entsprechen, wurden die Häuser auch nach bestimmten skandinavischen Designprinzipien entworfen und gebaut: Minimalismus und Biophilie. Biophilie ist die hypothetische Tendenz des Menschen, mit der Natur zu interagieren. Biophiles Design, das von Natur aus minimalistisch sein könnte, interpretiert diese menschliche Tendenz zu Innen- und Außenräumen und erzeugt ein Designkonzept, das die Verbindung zwischen den Bewohnern eines Gebäudes und der Natur erhöht. Um Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen, die dem Leitbild von Plant Prefab entsprechen, wandte sich Koto an skandinavische Designstandards.

Diese Gruppe von vorgefertigten Kabinen befindet sich in einem slowakischen Wald für das Björnson Hotel, kann aber auch freistehende Häuser sein. Minimalistische Unterkünfte haben eine skandinavische Ästhetik und bieten Ihnen einen umweltfreundlichen Urlaub mit minimaler Umweltbelastung. Ark Shelter gewann auch einen Cezaar Award in der Kategorie Architectural Fenomena – eine Anerkennung für die herausragendsten architektonischen Leistungen des Jahres. Das moderne Refugium besteht aus 11 Kabinen und vier Wellnesseinheiten inklusive Saunen und Ruheräumen. Die Shelter sind aus einem Stück gebaut, was Ihnen die unglaubliche Mobilität gibt, um den Ort Ihrer Träume zu erreichen. Jede Hütte steht auf Stelzen, um die Auswirkungen auf das Gelände zu minimieren, und wurde sorgfältig zwischen den Bäumen platziert, um Ihnen maximale Privatsphäre und maximale Aussicht zu bieten!

bali, was in Bribri Chamäleon bedeutet, haben ihre erste modulare Hütte namens Kabëk speziell für die Anpassung an das Leben in den Bergen entworfen. Das erste Modell der Ökotourismus-Initiative von Úbáli Tropical Living hat ein schräges Dach, das das modulare Haus direkt in das bergige Gelände versenken lässt und Reisenden die Möglichkeit bietet, vollständig einzutauchen und ihren Aufenthalt in der Ruhe des Waldes zu verbringen. Die modulare Kabine hat ein einfaches Design von vier Wänden, die ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und einen Essbereich umgeben. Der Build-Prozess fördert auch Sparsamkeit in Bezug auf Zeit und Geld, da seine Modularität und sein unkompliziertes Layout die Aussicht auf eine einfache und relativ kostengünstige Replikation erfüllen.

Das Amsterdamer Architekturbüro GG-loop hat mit Arup zusammengearbeitet, um ein modulares Gebäudesystem zu entwerfen, das sich auf regeneratives nachhaltiges Wohnen und Stadtentwicklung konzentriert. Erstellt mit biophilen Prinzipien und parametrischen Designwerkzeugen, faszinierende vorgefertigte Holzmodule Wir sehen, dass es optimiert wird, um flexibel und skalierbar zu sein. Dies wird es dem Gebäude ermöglichen, im Laufe der Zeit in verschiedenen städtischen Kontexten zu expandieren und sich gleichzeitig an sich ändernde Zeiten anzupassen, die oft zu sich ändernden Bedürfnissen führen. Die Möglichkeit, den strukturellen Knotenpunkt zu erweitern, verdankt dem Gebäude seinen Namen. Mitose kann für ein breites Spektrum eingesetzt werden, von Baugemeinschaften mit netzfernen Einfamilienhäusern bis hin zu dicht besiedelten, gemischt genutzten Gebieten in Städten. Das Pilotprojekt Freebooter von GG-loop bildete die Grundlage von Mitosis und ist selbst ein preisgekröntes Paar vorgefertigter Brettsperrholzwohnungen, die letztes Jahr in Amsterdam fertiggestellt wurden.

Baumhäuser verströmen von Natur aus einen Hauch von Mythos und Abenteuer. Geparkt in dichten Dschungeln als natürliches Zentrum für Wildtierstudien oder in einem Vorstadtgarten für Kinder, ist das Baumhaus der Ort, an dem sich der Flüchtling austoben kann. Nehmen Sie das Baumhaus und stellen Sie es neben ein altes französisches Schloss auf dem Land und es ist etwas direkt aus den Bilderbüchern. Forma Atelier, ein Architekturbüro mit Sitz in Mexiko, hat dieses Storytelling-Setting mit ihr modulares Baumhauskonzept das messerscharfe Dreiecksdächer mit großen Glasscheiben geschickt kombiniert, um die ländlichen Hügel mit denen eines alten französischen Schlosses zu teilen.

Nachdenken über Ecodome wie die erwachsene Version des Bauens von Festungen mit Laken und Kissen. So wie Ihre Festung alles sein könnte, was Sie sich vorstellen können, von einer Ladenfront bis zu einem Palast, sind diese geometrischen Kuppeln auch so konzipiert, dass sie von winzigen Häusern bis hin zu Gewächshäusern alles sein können! Der modulare Aufbau dieser geodätischen Kuppelbausätze bietet Ihnen unendliche Möglichkeiten und ich würde ihn gerne in ein kreatives Homeoffice verwandeln. Ekodome ist ein in New York ansässiges Unternehmen und bietet viele verschiedene Designs und Größen an. Das Grundkonzept ist einfach, es ist ein Aluminiumrahmen, den Sie wie ein Heimwerker leicht zusammenbauen können. Die Kuppel besteht aus hochwertigen und langlebigen Materialien, so dass sie mehr als nur ein vorübergehender Unterschlupf ist, während sie ihre modulare, skalierbare und leichte Natur behält. Ihr Kit wird mit der Aluminiumnabe und den Radkappen mit einer EPDM-Dichtung geliefert.

Erstellen ZUHAUSE 3, was für “Home Office Module Cubed” steht, haben sich die Designer von JaK Studio vom Hausbausystem von Minecraft inspirieren lassen – dem besten Teil von Videospielen. Um Ihre eigene multifunktionale HOM3-Kabine zu bauen, arbeitet JaK Studio derzeit mit Spieledesignern bei AI Interactive zusammen, um den Prozess der Erstellung des Grundrisses so aussehen zu lassen, wie der Bau Ihres Minecraft-Hauses. HOM3 setzt im Wesentlichen den virtuellen Hausentwurfsprozess von Minecraft in die Realität um. Darauf angesprochen, sagt Jacob Low, Gründungspartner von JaK Studio: [the] Lockdown, unser Team war fasziniert von den Prinzipien von Spielen wie Minecraft, die es Menschen ermöglichen, ihre Umgebungen zu verändern und zu personalisieren, und wir begannen, mit der Idee einer anpassbaren und modularen Mikroarchitektur zu experimentieren. HOM3 transportiert, was wir in der Spielewelt gefunden haben, in den physischen Raum und bietet eine wirklich einzigartige Designlösung für das moderne Leben.