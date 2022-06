MLS-Vorschau, Tipps und Neuigkeiten vom Team

MLS‚ Die schlechteste Rückkehr der Heimmannschaft ins TQL-Stadion an diesem Wochenende, da der FC Cincinnati versucht, seine Heimprobleme gegen Oscar Parejas Orlando City zu verbessern.

Die enorme Form der Gastgeber bedeutet, dass sie am Samstag knapp vor den Playoffs der Eastern Conference ins Spiel gehen, während ihr Gast Orlando City auf dem vierten Platz liegt, nachdem er beim letzten Mal eine Siegesserie von drei Spielen beendet hatte.

Harry Smith von RealSport101 ist vor Ort, um einen vollständigen Überblick über den Kampf der MLS Eastern Conference am Samstag zu geben, einschließlich Teamnachrichten, erwarteter Startelf und Vorhersagen.

FC Cincinnati vs. Orlando City Team-News

Pat Noonan muss beim Besuch von Orlando City an diesem Wochenende auf drei Spieler der ersten Mannschaft verzichten, da Alec Kann, Ronald Matarrita und Calvin Harris nicht zur Auswahl stehen. Die Hausherren könnten nach dem 1:1-Unentschieden gegen Philadelphia Union nur eine Änderung vornehmen, indem zentraler Mittelfeldspieler Allan Cruz für Haris Medunjanin ersetzt wurde.

Weitere Änderungen werden von den Besuchern am Samstag erwartet, da Oscar Pareja nach einem 2:1-Heimsieg gegen Houston Dynamo seine Startelf rotieren wird. Benji Michel wird auf der linken Seite abberufen, nachdem Jake Mulraney gegen Dynamo Probleme hatte, sich durchzusetzen, während Andres Perea Junior Urso im zentralen Mittelfeld ersetzen könnte.

Ercan Kara lässt den etablierten Namen Alexandre Pato aus der Startelf heraus, da der österreichische Stürmer im letzten Spiel von Orlando City beide Tore erzielt hat. Pareja muss am Wochenende verletzungsbedingt auf zwei Spieler der ersten Mannschaft verzichten, da Innenverteidiger Antonio Carlos und Flügelstürmer Silvester van der Water beide nicht zur Verfügung stehen.

Bestätigte Abwesenheiten

FC Cincinnati: Alec Kann, Ronald Matarrita, Calvin Harris

Stadt Orlando: Antonio Carlos, Silvester van der Water

Geplante Kompositionen

FC Cincinnati (3-4-1-2): Celentano; Hagglund, Cameron, Blackett; Gaddis, Nwobodo, Cruz, Nelson; Barreal; Vázquez, Brenner

Stadt Orlando (4-2-3-1): Walisisch; Ruan, Smith, Jansson, Moutinho; Araujo, Perea; Torres, Pereira, Michel

FC Cincinnati vs Orlando City Ergebnisvorhersage

Der FC Cincinnati musste Stürmer Brandon Vazquez am vergangenen Wochenende danken, als sein Tor in der ersten Halbzeit den Orange-Blauen half, eine dritte MLS-Niederlage in Folge zu vermeiden. Die Mannschaft von Pat Noonan ist nach einem positiven Saisonstart eingebrochen und hat in den letzten drei Ligaspielen vor dem Besuch von Orlando City im TQL-Stadion acht Gegentore kassiert.

Im Mittelpunkt der Kämpfe der Heimmannschaft stand ihre schlechte Form zu Hause. Keine MLS-Mannschaft hat zu Hause weniger Punkte gesammelt als die sechs vom FC Cincinnati, wobei die Männer von Pat Noonan in dieses Spiel gehen, nachdem sie drei ihrer letzten vier Heimspiele verloren und dabei neun Gegentore kassiert haben.

Orlando City brachte seine Saison beim letzten Mal wieder in Gang, indem es eine Siegesserie von drei Spielen mit einem 2: 1-Heimsieg gegen Houston Dynamo beendete. Die Lions liegen derzeit auf dem vierten Platz in der Eastern Conference, müssen aber ihre Defensivschwächen angehen, wenn sie im MLS Cup ernsthafte Konkurrenten sein wollen.

Die Mannschaft von Oscar Pareja hat in den letzten elf Spielen in allen Wettbewerben nur ein Mal ohne Gegentor gespielt, bevor sie gegen eine Mannschaft des FC Cincinnati antritt, die über viel Offensivtalent verfügt. Die Gäste werden jedoch etwas Selbstvertrauen aus ihrer Auswärtsform schöpfen, da sie in dieser Saison nur eines ihrer acht MLS-Spiele auswärts im Exploria-Stadion verloren haben.

Ergebnisvorhersage: FC Cincinnati 1-2 Orlando City

Harry SmithTipp: Über 2,5 Tore