Mit Twitter können Sie Leute direkt aus ihrem Profil auf ihre coolen Tweets hinweisen

Twitter sagte er erforscht die funktionalitäten B. Trinkgeld geben, um anderen Twitter-Nutzern die Möglichkeit zu geben, zu bezahlen, und jetzt haben wir neue Beweise dafür, dass möglicherweise ein Tipp-Feature unterwegs ist. Die Anwendungsforscherin Jane Manchun Wong hat am Donnerstag und Freitag Bilder geteilt, die zeigen, dass Twitter einen Umschaltknopf direkt in Benutzerprofilen anbieten kann.

Hier ist eine Wiederholung dessen, wie das aussehen könnte – Sehen Sie sich den kleinen blauen Geldknopf unter dem Wasserzeichen „@wongmjane“ im Bild links an. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken oder darauf tippen, werden anscheinend Optionen angezeigt, mit denen Sie über Bandcamp, Cash App (erstellt von Square, dessen CEO auch Twitter-CEO Jack Dorsey ist), Patreon, PayPal und Venmo Trinkgeld geben können.

Wie Sie in diesem Tweet sehen können, fand Wong im März auch Beweise dafür, dass Twitter an einer “Tip Jar” -Funktion für Twitter Spaces arbeitete, die Social-Audio-Räume im Clubhaus-Stil des Unternehmens (Clubhouse wurde gerade veröffentlicht). Direktzahlungen am 5. April).

Hier ist ein weiterer Blick auf die Umschaltfläche in Profilenvon Wong. Diese Screenshots zeigen eine schwarze Umschalttaste anstelle einer blauen. Sie zeigen auch Designs, die Twitter anscheinend auf seine testet Super Follows zu kommenHiermit können Sie Abonnenten in Rechnung stellen, damit diese auf zusätzliche Inhalte zugreifen können. (Denken Sie an Patreon, aber für Tweets.)

Twitter hat offiziell keine Tippfunktion angekündigt, daher gibt es keine Garantie dafür, dass das Unternehmen sie tatsächlich veröffentlicht. Selbst wenn dies der Fall ist, ist unklar, ob es Einschränkungen dafür gibt, wer möglicherweise eine Umschalttaste in sein Profil einfügt. Es sieht so aus, als ob die Funktion möglicherweise heruntergefahren wird, sodass Sie möglicherweise eine bestimmte Anzahl von Followern haben oder überprüft werden müssen.

Twitter lehnte einen Kommentar ab.