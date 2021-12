Beim Einsturz mehrerer Gebäude in der sizilianischen Stadt Ravanusa nach einer Gasexplosion sind am Samstagabend mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, teilte der italienische Katastrophenschutz mit.

Zwei Menschen wurden lebend unter den Trümmern eingestürzter Gebäude gefunden, dem sizilianischen Arm der Leiche, der am Sonntag auf seinem Tweeter-Account mit Katastrophen und Katastrophen beschäftigt ist.

Ein Rettungsteam sucht nach vermissten Bewohnern, nachdem am 12. Dezember 2021 im italienischen Ravanusa ein vierstöckiges Gebäude bei einer Gasexplosion eingestürzt ist. Antonio Parrinello / REUTERS

„Der örtliche Vertreter des Katastrophenschutzes berichtet, dass vier Opfer identifiziert wurden“, Sizilien Das teilte der Zivilschutz in einem Tweet mit.

Rettungskräfte gingen davon aus, dass insgesamt elf Menschen von der Explosion betroffen waren, sagte der örtliche Feuerwehrhauptmann Giuseppe Merendino am Sonntag.

Ein Priester, der am Samstagabend eine Messe in der Nähe feierte, sagte, Häuser seien in Brand geraten, nachdem in der 11.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Agrigento, einer Stadt in der Südwestschweiz, die für ihre griechischen Tempel berühmt ist, eine Erdgasleitung explodierte.

Feuerwehrleute durchwühlten noch immer die Trümmer und suchten nach fünf vermissten Personen, darunter einem jungen Mann.

„Dies ist eine große Tragödie … Lasst uns beten, um Gott zu bitten, noch mehr Todesfälle zu vermeiden“, sagte der Priester Filippo Barbera.