Mike Pompeo fordert Biden nachdrücklich auf, sich China wie die Trump-Regierung direkt zu stellen

Das Biden Die Regierung muss sich China “frontal” stellen, so wie es die vorherige Regierung getan hat, sagte der frühere Außenminister Mike Pompeo am Freitag.

„50 Jahre lang erlaubten die Vereinigten Staaten der Kommunistischen Partei Chinas, uns mit Füßen zu treten, zerstörten hier Millionen von Arbeitsplätzen und stahlen geistiges Eigentum. Sie haben unsere Forschungsinstitute infiltriert. Es war alles offen gesagt unter den republikanischen und demokratischen Präsidenten “, sagte Pompeo.”Der Faulkner-Fokus. “”

Der ehemalige Außenminister sagte, dass Präsident Biden, der verspricht, die Amerikaner vor China zu schützen, “nur wichtig ist, solange die Regierung bereit ist, ihn zu unterstützen”.

„Als sie uns von einem Konsulat in Houston aus ausspioniert haben, haben wir es geschlossen. Wenn sie sich an unlauteren Handelspraktiken beteiligten, haben wir ihnen Zölle auferlegt. Überall in unserem Lebensunterhalt hat unsere Verwaltung dies akzeptiert. Das brauchen sie. zu tun «, sagte Pompeo.

BIDEN DATEIEN EIN “VORSCHRIFT” FÜR DIE AMERIKANISCH-CHINA-BEZIEHUNGEN IM ERSTEN ANRUF MIT XI JINPING SEIT DEM BÜRO

Pompeos Kommentare kamen danach Biden sprach zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt am Mittwoch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, hob die “Kernbedenken” seiner Regierung in Bezug auf Chinas “Praktiken, aggressive Aktivitäten und Missbräuche” hervor, berichtete über ein “klares und mit den US-Werten übereinstimmendes Abonnement” und diskutierte Bereiche in Nach Ansicht der Regierung liegt es möglicherweise im nationalen Interesse der USA, mit Peking zusammenzuarbeiten.

In einer Erklärung am Mittwochabend sagte das Weiße Haus, Biden habe “seine Grüße und besten Wünsche mit dem chinesischen Volk zum neuen Mondjahr geteilt”.

“Präsident Biden hat seine Prioritäten bekräftigt, die Sicherheit, den Wohlstand, die Gesundheit und die Lebensweise des amerikanischen Volkes zu schützen und einen freien und offenen Indopazifik zu bewahren”, sagte das Weiße Haus. Präsident Biden unterstrich seine grundsätzliche Besorgnis über Pekings erzwungene und unfaire wirtschaftliche Praktiken, die Unterdrückung in Hongkong, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und die zunehmend durchsetzungsfähigen Maßnahmen in der Region, auch gegenüber Taiwan. ”

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

Pompeo betonte die Bedeutung der Biden-Regierung für den Umgang mit der Bedrohung durch China. Während seiner Amtszeit bei der Trump-Administration erinnerte er sich an Fälle, in denen China daran arbeitete, die Vereinigten Staaten zu untergraben.

„Harris, ich habe zweieinhalb Jahre hier in den USA verbracht, um mit den Gouverneuren dort zu sprechen und auf staatlicher Ebene zu arbeiten. Ich bin zum Gesetzgeber von Wisconsin gegangen, sie versuchen, die Gesetzgebung unserer Staaten zu beeinflussen. Wir haben gesehen, was mit Eric Swalwell in Kalifornien passiert ist.

“Dies ist ein totaler Angriff auf die Vereinigten Staaten”, sagte Pompeo.

Pompeo kam zu dem Schluss, dass die größte Bedrohung für die Vereinigten Staaten die Kommunistische Partei Chinas ist, und fügte hinzu, dass die Biden-Regierung “frontal” damit umgehen muss, wie es Trump getan hat.

Fox News’ Brooke Sänger hat zu diesem Bericht beigetragen.