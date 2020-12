Mike Heiter: Mein neuer ist fünfmal besser als Elena Miras – TV – Dschungelcamp

Er hat wieder Schmetterlinge im Bauch!

Fernsehstar Mike Heiter (28, bekannt aus “Sommerhaus der Stars”, bald Teilnehmer der RTL Jungle Show) ist frisch verliebt – in seine Ex! Mit Laura Morante (30) Er war schon zweimal zusammen – was für eine On-Off-Liebe.

Heiter und Morante sind seit dem 1. November wieder ein Paar. Aber sie kennen sich schon aus der Schule – wie beide BILD in einem Doppelinterview erzählen.



Schwer zu erkennen: ein altes Foto der beiden aus der Schule. Schon damals waren sie ein PaarFoto: fröhlich / privat



Heiter: „Das war in Essen. Ich war damals in der 6. Klasse, sie war in der 8. Klasse. Heute lebt sie noch zwei Straßen von mir entfernt. ”Warum hat es damals auf lange Sicht nicht funktioniert? Morante: “Wir waren damals viel zu unreif und jung … Jetzt sind wir besser positioniert.”

Die neue Liebe ahmt ihn nach die Zoff-Trennung von der Dschungelschlampe Elena Miras (28) gut, sagt Heiter. Im Vergleich dazu listet er fünf Dinge auf, in denen Laura anscheinend besser ist: “Laura ist das Gegenteil von Elena – liebevoll, positiv, null egoistisch, ehrlich und baut dich immer auf”. Autsch – das sagt viel über das Ende seiner Beziehung zu Miras aus.

Laura gab dann auch gerne die Bettdecke, sie erklärt: „Ich habe ihn in Essen gesehen und festgestellt, dass er traurig war. Also schrieb ich ihm auf Instagram, ob wir uns wiedersehen sollten. Ich gebe zu, ich hatte schon ein paar Hintergedanken. “”

Seine Tochter Aylen (2), die er mit Elena hat, stört sie auch nicht, sagt Laura: “Sie gehört Mike, das ist vollkommen in Ordnung.” Papa Mike meint, es sollte noch einige Zeit dauern, bis sie die Kleine kennenlernt: “Das will ich nicht beschleunigen.”

Zunächst hofft er, dass er sie trotz der Sperrung zu Weihnachten selbst sehen kann: „Ich weiß noch nicht, ob das funktionieren wird, weil sie in der Schweiz ist. Aber ich hoffe es. “”