Mikaela Shiffrin gewinnt Weltcup-Riesenslalom ohne drei Rivalinnen

Mikaela Shiffrin gewann beide Riesenslaloms in dieser Saison und liegt nun hinter nur zwei Frauen auf der GS World Cup All-Time-Siegerliste.

Shiffrin, der einen Rekord von 46 Slalom-Weltcupsiegen hält, holte am Dienstag im französischen Courchevel seinen 14. GS-Sieg. Sie hat insgesamt 72. Weltcup-Siege, knapp dahinter Ingemar Stenmark (86) und Lindsey Vonn (82).

„Ich denke, je näher ich komme, desto weniger sind sie wichtig“, sagte Shiffrin lachend. „Es ist noch so weit weg. … Ich zähle nicht.

Shiffrin gewann mit 0,86 einer Sekunde Kombinationszeiten aus zwei Läufen am ersten von zwei aufeinanderfolgenden Tagen des GS-Rennsports. Schwedisch Sarah Hector wurde Zweiter, gefolgt von den Schweizern Michelle Gisina.

ALPIN-SKI-WELTCUP: Vollständige Ergebnisse | Sendeplan

„Heute war wirklich ein ziemlich harter Tag“, sagte Shiffrin, der bis zum 11. Januar auf der sechsten von 10 aufeinanderfolgenden Weltcup-Etappen in acht Ländern erwartet wird, darunter acht technische Rennen (GS und Slalom). „Nach den letzten Wochen, die die Zeitachse verschoben haben, war es viel, nur um hierher zu kommen und wir beginnen gerade mit diesem nächsten Technologieblock, also bin ich gerade nicht voll. Ich fahre wirklich einige meiner besten Ski und einige“ meiner härtesten Ski heute.

Im Rennen fehlten drei der besten GS-Skifahrer der Welt – Weltmeister Lara Gut Behrami aus der Schweiz, Neuseeland Alice Robinson und Weltmeister im Slalom Katharina Liensberger aus Österreich – die nach positiven Coronavirus-Tests abwesend waren.

Shiffrin liegt mit fünf anderen auf Platz drei der Karrieresiegerliste der GS-Weltcup-Frauen. Sie schleppen die Schweizer Vreni Schneider (20 Siege) und Österreicher Annemarie Moser-Pröll (16).

Ihr Sieg am Dienstag kam an der gleichen Stelle, an der sie im vergangenen Dezember ihren ersten Sieg seit dem Tod ihres Vaters am 2. Februar 2020 errang.

„Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt etwas mehr in meinem neuen Ich eingelebt habe“, sagte Shiffrin im ORF und verwendete Luftzitate für „neu“. „Ich habe auch letztes Jahr noch viel versucht herauszufinden, was los war und wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich spüre jetzt Motivation, ich spüre viel mehr Feuer.

OlympicTalk ist aktiviert Apple-News. Bewerben Sie uns!

Folgen Sie @nbcolympictalk