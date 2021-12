Borussia Dortmund will Valentino Lazaro verpflichten?

Borussia Dortmund ist mit einem Wechsel eines weiteren vielseitigen Außenspielers verbunden, wobei der österreichische Nationalspieler Valentino Lazaro anscheinend ein Spieler ist, der ihr Interesse geweckt hat.

Da das Sommer-Transferfenster noch ein paar Tage geöffnet ist und Borussia Dortmund vor dem dritten Bundesliga-Spiel der Saison auf einigen Positionen dünn aussieht, kursieren weiterhin zahlreiche Gerüchte darüber, wen sie einstellen könnten, um ihre Position zu festigen . Marcel Halstenberg ist ein Substantiv Schwarz und Gelb Interesse hätte, aber die Hauptsorgen, die der Klub offenbar identifiziert hat, sind die Positionen des rechten Flügels und des rechten Verteidigers.

Beide Positionen erscheinen derzeit relativ schlank, und ein Name, der als potenzielles Ziel genannt wird, könnte dazu beitragen, die Lücken in beiden zu schließen. Dieser Name ist Valentino Lazaro. Gemäß Sport1, Borussia Dortmund könnte daran interessiert sein, den österreichischen Nationalspieler noch vor Schließung des Fensters ins Westfalenstadion zu holen. Er arbeitete letztes Jahr mit dem aktuellen Cheftrainer Marco Rose in Gladbach zusammen, und es sieht so aus, als ob beim aktuellen Klub Inter Mailand kein Platz für den Flügelspieler ist.

Während dieser Zeit, Ruhrnachrichten Borussia Dortmund habe informelle Kontakte zu Lazaro geknüpft. Aber der Spieler befindet sich in vielversprechenden Gesprächen mit Benfica, und er wird in dieser Saison viel wahrscheinlicher dort spielen.

Die Vorteile eines Wechsels für Lazaro liegen auf der Hand; Seine Flexibilität in der Position, seine bisherige Bundesliga-Erfahrung und seine allgemeine Erschwinglichkeit könnten ihn perfekt für Dortmund machen. Davon abgesehen waren seine Statistiken und seine Spielzeit in den letzten Saisons bestenfalls unsicher.

Zuletzt beeindruckte er für Hertha Berlin in der Saison 2018/19, erzielte 3 Tore und bereitete 7 weitere in 31 Einsätzen vor. Seine Einsätze bei Newcastle United und Inter Mailand waren enttäuschend, während Marco Rose den Spieler in der vergangenen Saison für Gladbach nur in 22 Einsätzen eingesetzt hat.

Mit Benfica an der Spitze von Lazaro scheinen die Chancen, dass er diesen Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, ohnehin sehr gering.