Mick Schumacher in der Formel 1: Kein Supertalent, aber sehr lernfähig

Mick Schumacher hat es geschafft, wird er in Zukunft fahren Formel 1, die Motorsport-Königsklasse. Trotzdem muss der 21-Jährige eine Weile damit leben, dass keine Geschichte über ihn auskommen kann, ohne ihn mit seinem Vater zu vergleichen. So auch in diesem Fall. Weil es wirklich aufregend ist zu sehen, wie unterschiedlich die Rennnatur der beiden ist.

Wie Michael Schumacher 1991 stieg er in die Formel 1 ein und platzierte seinen minderwertigen Jordan-Rennwagen bei seinem Debüt in Spa, Belgien, auf dem siebten Startplatz. Die Eigenschaften, die ihn von nun an begleiten sollten, wurden schnell gefunden: aufstrebender Weltmeister, Supertalent, Überflieger . So offensichtlich war sein Talent.

Erst okay, dann der große Sprung Zu Beginn seiner Karriere begann er unter dem Mädchennamen seiner Mutter Corinna (Betsch), um nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Schon damals war Mick Schumacher nicht der große Überflieger, der als Wunderkind durch die Kartserie und dann durch die Juniorformeln gestürmt wäre. Immer wieder bemerkte sein neuer Teamchef Günther Steiner: “Die erste Saison war okay, der große Sprung kam immer in der zweiten.” Für den Ex-GP-Fahrer Marc Surer ein Zeichen, dass Schumacher vielleicht nicht das absolut große natürliche Talent ist, das sich sofort als absoluter Überflieger hervorhebt, sondern jemand, der besser lernt als viele andere. „Jemand, der alle verfügbaren Informationen aufsaugen und dann entsprechend handeln kann. Und das ist in der heutigen Formel 1 vielleicht noch wichtiger “, glaubt Surer.

Sein etwas längerer Weg nach oben gab Schumacher Zeit zu reifen. Mit 21 Jahren ist er bereits sehr stabil, sicherlich auch beeinflusst von den familiären Umständen, von der Tragödie um seinen Vater Michael. Darüber hinaus ist er von Anfang an durch ein Managementteam vertreten, das bereits für Michael Schumacher tätig war. Am Anfang stark abgeschirmt, konnte er sich entwickeln. READ Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern über Perisic, Lewandowski und Messi “Wir werden sicherlich nicht um Siege kämpfen” “Mick ist für sein Alter schon sehr weit und er ist auch ein sehr netter, höflicher junger Mann – und er ist schnell, das ist das Wichtigste”, sagt Haas-Teamchef Steiner. Der Wechsel in die Formel 1 sollte immer noch zumindest ein kleiner Kulturschock sein. Das Umfeld unterscheidet sich von dem seines früheren Arbeitgebers, des Prema Powerteams in der Formel 2. Zukünftig muss sich Schumacher mit deutlich mehr Menschen auseinandersetzen, mit denen er in einem Team arbeiten muss: „Das wird ungewöhnlich. Ich hoffe, ich kann mich schnell daran gewöhnen “, sagte er auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, bei der er offiziell vorgestellt wurde. Sein Vertrag mit Haas hat eine Laufzeit von “mehreren Jahren”, was im Formel-1-Jargon normalerweise mindestens zwei Jahre plus Optionen für eine Verlängerung bedeutet.

Die Erwartungen sind hoch, nur wegen des Namens, Mick Schumacher weiß das: “Wir werden nächstes Jahr definitiv nicht um Siege kämpfen”, sagte er. Tatsächlich ist das Haas-Team eher ein Backbencher. Im Qualifying ins zweite Quartal zu kommen und dann ab und zu einen Punkt im Rennen zu holen – das wäre ein großer Erfolg für Schumacher. Und natürlich, um seinem Teamkollegen Nikita Mazepin einen Schritt voraus zu sein.

Sein neuer Chef, Teamchef Günther Steiner, wird für Schumacher eine besondere Rolle spielen. Mit seiner direkten, kompromisslosen Art zu sagen, was er denkt, ist der Südtiroler eine große Ausnahme in der Formel 1. Alle Tricks dieser Unterhaltungsmaschine, die gesamte Politik und ihre Spiele – Steiner kennt sie sehr gut und kommentiert sie gerne. Dies machte ihn zu einer Kultfigur in der Netflix-Dokumentarserie. Für jeden, der direkt mit ihm zusammenarbeitet, kann es gewöhnungsbedürftig sein, Dinge zu tun. Andererseits kann Mick Schumacher ziemlich sicher sein, dass er immer weiß, was er mit seinem Arbeitgeber macht. Alles in allem sind dies gute Voraussetzungen, um die Formel 1 schnell kennenzulernen. READ FC Bayern München in der Champions League: Jérôme Boateng ist erneut einer der wichtigsten Einige andere Rennsöhne, die es in die Formel 1 schafften, konnten sich immer noch auf die direkte Unterstützung ihrer Väter verlassen. Nico Rosberg Zum Beispiel, dessen Vater Keke immer ein Ansprechpartner war, oder Nelson Piquet jr. Bei Pietro Fittipaldi, der jetzt in ist Bahrain als Ersatz für Romain Grosjean Nach seinem Brandunfall in der Haas kam sein Großvater Emerson, Weltmeister von 1972 und 1974, auf die Strecke, um ihn zu unterstützen. Die Fittipaldis sind ein Paradebeispiel für Familiendynastien im Rennsport – Pietro ist das vierte Familienmitglied, das in der Königsklasse startet. Diese Verbindungen sind besonders hilfreich zu Beginn einer Karriere bei der Beschaffung von Sponsorengeldern. So war es auch mit Jacques Villeneuve oder Damon Hill, dessen Väter Gilles und Graham früh gestorben sind, aber trotzdem aufgestiegen sind. Aber sie haben genauso viel gelernt, dass ein großer Name zusätzlichen Druck bedeuten kann Bruno SennaAuch wenn nicht der Vater, sondern der Onkel Ayrton die Legende war, gegen die man kämpfen musste. Mick Schumacher weiß das nur zu gut. Bisher kommt er ziemlich gut damit klar. Ikone: Der Spiegel