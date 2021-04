Michigan bestätigt den ersten Fall einer weiteren neuen COVID-Variante, dieser aus Indien

CLINTON COUNTY, Michigan – Michigan hat seinen ersten Fall einer weiteren neuen Variante von COVID-19 bestätigt. dieser aus Indien.

Chelsea Wuth, aus Michigan Department of Health und Human Services, bestätigte, dass die Variante – B.1.617 – bei einer Person in Clinton County gefunden wurde.

Die neue Variante in Indien weist zwei Mutationen im stacheligen Protein auf, mit denen sich das Virus an Zellen bindet, sagte Dr. Rakesh Mishra gegenüber The Associated Press. Mishra ist Direktor des Zentrums für Zell- und Molekularbiologie, eines von 10 Forschungsinstituten, die das Virus sequenzieren.

Er sagte, es sei möglich, dass die genetischen Unterschiede dem Virus helfen, sich leichter zu verbreiten und dem Immunsystem zu entkommen.

Dies ist die vierte in Michigan entdeckte Variante von COVID-19. Die erstmals in Großbritannien identifizierte B117-Variante hat sich im gesamten Bundesstaat verbreitet für mehr als zehn bestätigte Fälle im Januar. Der erste Fall der Variante B.1.351 aus Südafrika, wurde im März identifiziert. Der erste Fall der P1-Variante aus Brasilien, wurde Anfang dieses Monats in Michigan gefunden.

Die allgemeinen Trends für COVID-19 in Michigan haben sich in den letzten zwei Wochen langsam verbessert, nachdem sie im März und Anfang April alarmierende Werte erreicht hatten.