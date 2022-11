Messi vermisst den Fußball – La Liga-Chef in der Ligue 1 halst, als er die Rückkehr von Barcelona fordert

Salzburg muss in Mailand das schaffen, was noch kein anderer österreichischer Klub zuvor geschafft hat, um sich für die K.-o.-Runde der Champions League zu qualifizieren, während Jude Bellingham ein Kunststück im Visier hat, das zuvor nur zwei Spielern gelungen ist.

Die Rossoneri brauchen nur einen Punkt aus dem Spiel im San Siro und die historischen Fakten deuten darauf hin, dass sie ihr Ziel, aus der Gruppe E auszusteigen, erreichen werden.

Für Bellingham kann er sich neben seinen ehemaligen Teamkollegen Erling Haaland und Kylian Mbappe in die Rekordbücher eintragen, indem er in Kopenhagen für Borussia Dortmund traf.

Es gibt viel zu spielen, wenn die Gruppenphase der Champions League am Mittwoch zu Ende geht, und Stats Perform hat die Daten durchforstet, um die interessantesten Blickwinkel zu beleuchten.

Mailand gegen Salzburg

Mit einem Sieg zieht Salzburg zum zweiten Mal in Folge in die K.o.-Runde ein, nachdem es zuvor noch nie über die Gruppenphase hinausgekommen ist.

Sie müssen den Widrigkeiten trotzen, wenn sie nach Mailand reisen, wo die italienische Mannschaft zu Hause gegen österreichische Gegner im Wettbewerb (4 Siege, 1 Sieg) ungeschlagen ist und dabei durchschnittlich 3,8 Tore pro Spiel erzielt.

Salzburg hat Mailand in den letzten drei Champions-League-Spielen noch nie besiegt, aber nachdem sie die ersten beiden verloren hatten, holten sie ihren ersten Punkt mit einem 1: 1-Unentschieden im Rückspiel dieser Saison.

Während Olivier Giroud der älteste Spieler in der Geschichte der Champions League war, der beim letzten Sieg von Milan bei Dinamo Zagreb 20 Tore (36) erzielte, kann Salzburg mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren und 279 Tagen die jüngste Startelf des Wettbewerbs vorweisen.

Schachtjor Donezk gegen RB Leipzig

Shakhtar hat in der Gruppenphase nur ein Spiel gewonnen, hat aber drei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Ein Sieg würde sie zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten in die K.-o.-Runde führen.

Das Rückspiel war ein denkwürdiges für Shakhtar und den aufregenden jungen Flügelspieler Mykhailo Mudryk, der mit einem Tor und zwei Vorlagen beim 4:1-Auswärtssieg zeigte, warum er so gefragt ist.

Unglücklicherweise für die ukrainische Mannschaft war es ihr einziger Sieg in den letzten 12 Champions-League-Spielen (U6 N5).

In der Zwischenzeit hat Leipzig eine gewisse Form im Wettbewerb gefunden, mit aufeinanderfolgenden Siegen gegen Celtic, bevor es drei Siege in Folge gegen Real Madrid mit 3: 2 gewann.

Manchester City gegen Sevilla

City strebt beim Gastgeber Sevilla eine ungeschlagene Gruppenphase an, nachdem sie in den bisherigen fünf Spielen insgesamt nur ein Gegentor kassiert haben.

Englische Mannschaften bereiten Sevilla seit Jahren Probleme, mit ihrem letzten Champions-League-Sieg gegen eine Premier-League-Mannschaft im Jahr 2007 gegen Arsenal.

Wenn die Mannschaft von Jorge Sampaoli überhaupt eine Chance auf einen Überraschungssieg haben soll, muss sie Jack Grealish besondere Aufmerksamkeit schenken, der in der Gruppenphase mit 10 im offenen Spiel geschaffenen Chancen beeindruckte, die meisten in Pep Guardiolas Kader.

Maccabi Haifa gegen Benfica

Wenn Juventus im Duell mit Paris Saint-Germain auch nur ein Unentschieden retten kann, dann kann Benfica die Gruppe H durch einen Sieg gegen Maccabi Haifa gewinnen.

Es war eine Sonderform für Benfica, die zum ersten Mal seit 1990 sechs Champions-League-Spiele ungeschlagen blieben (S3 U3).

Maccabi wird mit dem Rücken zur Wand stehen, da nur Malmö eine niedrigere Gewinnquote (17 %) hat als die 24 % der Mannschaften, die mindestens 15 Champions-League-Spiele bestritten haben.

Auch die Bilanz von Manager Roger Schmidt im Wettbewerb spricht für Benfica. Zwischen seiner Zeit bei Bayer Leverkusen (2014-2017) und Benfica in dieser Saison ist seine 13-Spiele-Serie ohne Niederlage die größte aller aktiven Manager, die sich für die Champions League dieser Saison qualifizieren.

Andere Lichter:

Juventus gegen Paris Saint-Germain

5 – Juventus will vermeiden, nach Roma 2004/05 die zweite italienische Mannschaft zu werden, die fünf Spiele in der Gruppenphase der Champions League verliert.

6 – Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain hat in der Gruppenphase sechs Tore erzielt. Mit einem weiteren kann er Christopher Nkunku (letzte Saison) für die meisten Franzosen in einer einzigen Gruppenphase gleichziehen, während er mit zwei weiteren den Klubrekord von Zlatan Ibrahimovic von 2013-14 von acht erreichen kann.

Kopenhagen gegen Borussia Dortmund

60 – Obwohl Kopenhagen in Gruppe G immer noch sieglos ist, haben sie in 60 % (neun von 15) ihrer Champions-League-Heimspiele ohne Gegentor gespielt – die beste Quote aller Teams mit mindestens 10 Einsätzen.

3 – Mit einem Tor könnte Bellingham nach Mbappe (2017-18) und Haaland (2019-20) der dritte Teenager werden, der in allen drei Auswärtsspielen einer Gruppenphase der Champions League ein Tor erzielt.

Chelsea gegen Dinamo Zagreb

zehn – Chelsea ist in den letzten 10 Gruppenspielen der Champions League seit September 2019 ungeschlagen (6 Siege, 4 Siege). In dieser Zeit erzielen sie durchschnittlich 2,3 Tore pro Spiel.

zehn – Zusammen mit Citys Grealish ist Chelseas Mason Mount der einzige andere Premier-League-Spieler in dieser Champions-League-Kampagne, der mindestens 10 Schüsse und 10 geschaffene Chancen hat.

Real Madrid gegen Celtic

20 – Seit Beginn der Champions League in der vergangenen Saison war kein Spieler an mehr offenen Serien beteiligt, die mit einem Tor endeten, als Vinicius Junior (20) von Real Madrid.

14 – Celtics Matt O’Riley hat in dieser Saison die meisten Schüsse in der Champions League versucht, ohne ein Tor zu erzielen, und erzielte bei 14 Schüssen keinen Treffer.