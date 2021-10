Alcaraz rächt sich an Murray in Wien

Sinner holte am vergangenen Wochenende in Antwerpen seinen vierten Titel in einer für den Italiener außergewöhnlichen Saison und liegt im Kampf um den letzten Platz beim Saisonabschluss in Turin nur noch 110 Punkte von Hubert Hurkacz entfernt.

Murray tat dem 20-Jährigen einen Gefallen, indem er Hurkacz am Montag aus dem ATP-500-Turnier in der österreichischen Hauptstadt geworfen hatte, und der siebtgesetzte Sinner gewann zwei Tage später mit 6:4 6:2 gegen den Amerikaner Opelka.

Sinner, der den Polen Hurkacz überholen wird, wenn er diese Woche das Halbfinale erreicht, holte 93% der Punkte hinter seinem ersten Aufschlag und sah sich bei einem überwältigenden Sieg nicht an einer Bruchstelle an und trifft in der zweiten Runde auf Dennis Novak.

Murray besiegte Alcaraz diesen Monat in Indian Wells, aber der 18-jährige spanische Aufsteiger drehte das Blatt gegen den dreimaligen Grand-Slam-Champion mit einem 6: 3 6: 4 Zweitrundensieg in Wien.

Der ehemalige Weltranglistenerste Murray hatte Probleme mit seinem Aufschlag und wurde fünf Mal zerschmettert, als er vorzeitig ausstieg.

Der Drittgesetzte Matteo Berrettini besiegte Nikoloz Basilashvili mit 6-7 (5-7) 6-2 6-3 und erreichte die dritte Runde, während Diego Schwartzman, Gael Monfils und Lorenzo Sonego in die zweite Runde einzogen.

Bei den St. Petersburg Open besiegte Titelverteidiger Andrey Rublev Ilya Ivashka mit 6:4 6:4 und erreichte das Viertelfinale mit Denis Shapovalov, der mit 2:6 6:3 6:0 gegen Pablo Andujar gewann.

Auch Jan-Lennard Struff kam unter die letzten Acht, wobei Karen Khachanov und Marin Cilic die Siege in der ersten Runde holten.