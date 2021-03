Mercedes-Autorennen haben beim Testen “Haare in der Suppe” gefunden, sagt Wolff

Mercedes-Formel-1-Chef Toto Wolff verglich die harten Tests seines Teams in der Vorsaison in Bahrain damit, ein Haar in der Suppe zu finden. Die Mercedes-Champions wurden am Eröffnungstag von einem Getriebeproblem getroffen, das die Streckenzeit begrenzte.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton, der am Samstag durch Schotter raste und rote Fahnen zeigte, und sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas sagten beide, dass das Fahrverhalten des Autos verbessert werden muss. “Tests vor der Saison sind immer aufregend, weil man immer die Haare in der Suppe findet, Dinge, die nicht gut sind”, sagte Wolff gegenüber dem Formel-1-Fernsehen.

Der Österreicher verteidigte die Entscheidung seines Teams, vor Beginn der Tests keinen Tag lang das neue Auto zu filmen, und sagte, es gebe keine Selbstzufriedenheit. “Das Shakedown, wenn es unter den richtigen Bedingungen durchgeführt wird, ermöglicht es Ihnen, ein bisschen mehr zu verstehen, aber unsere Fehler in den frühen Tagen waren nicht auf ein Shakedown zurückzuführen oder haben es nicht getan”, sagte er.

“Wir werden die Daten analysieren, versuchen zu verstehen, wo wir gute Leistungen erbracht haben und wo nicht, wo wir eine gute Korrelation mit unseren Simulationen im Windkanal hatten und wo nicht.” Es ist, als würde man die Nacht bei einer Idee durchschlafen. Am nächsten Tag wachst du schlauer auf. “”

Mercedes hat die letzten sieben Fahrer- und Herstellertitel gewonnen, eine beispiellose Leistung, hat aber in der Praxis weniger Runden gefahren als seine Konkurrenten. Die Saison beginnt am 28. März in Bahrain.

