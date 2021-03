McEnany reagiert auf die “massive Korrektur” der Zeitung in der Trump-Geschichte

Axios

Die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem (rechts), wird ihre Bemühungen fortsetzen, den Unabhängigkeitstag mit einem Feuerwerk am Mount Rushmore zu feiern, obwohl die Biden-Regierung sich geweigert hat, ihrem Antrag stattzugeben. Waldbrände und Stammeshoheit – das Denkmal ist in ein Land eingemeißelt, das den Sioux von Lakota heilig ist. Bleiben Sie mit Axios Markets über die neuesten Markttrends und Wirtschaftsinformationen auf dem Laufenden. Was sie sagen: Noem wird “alles in seiner Macht stehende tun”, um seinen Plan voranzutreiben, sagte der Kommunikationsdirektor der Regierung, Ian Fury, in einer Erklärung gegenüber Axios. Noems Büro bezog sich auf die Rede von Präsident Biden in der vergangenen Woche, in der er sagte, es bestehe eine “gute Chance”, dass Amerikaner zusammenkommen könnten, um den Unabhängigkeitstag zu feiern. “Der beste Ort in Amerika, um solch ein besonderes Fest zu feiern, wäre der Mount Rushmore, einschließlich des Feuerwerks”, sagte Fury. Der Dienst (NPS) lehnte die Anfrage von Noem am vergangenen Freitag ab und verwies auf potenzielle Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Parks und der Bewohner. Der NPS fügte hinzu, dass viele Stammespartner laut The Hill “ausdrücklich gegen das Feuerwerk in der Gedenkstätte sind”. Die letztjährige Feier am 4. Juli, die von Noem mit dem ehemaligen Präsidenten Trump veranstaltet wurde, beinhaltete den ersten Einsatz von Feuerwerkskörpern am Denkmal seit 2009 – frühere Shows wurden aufgrund von Waldbrandproblemen immer noch abgesagt. Noem, der auf der Veranstaltung sagte, “wir werden uns nicht sozial distanzieren”, sah sich einer ähnlichen Reaktion gegenüber. Ein ehemaliger Brandschutzbeauftragter am Mount Rushmore und in sechs anderen Nationalparks in der Region sagte, die Feuerwerksshow sei “schlecht beraten”, weil der Chef von Argus leicht entzündliche Trümmer, Glut und brennende Granaten habe. Mangel an Respekt. “Wir sind jetzt gezwungen, das Auspeitschen unseres Landes mit Pomp, Arroganz und Feuer mitzuerleben, in der Hoffnung, dass unser heiliges Land überlebt”, sagte Harold Frazier, Präsident des Sioux-Stammes am Cheyenne River, gegenüber USA Today im Juni. Frazier ging so weit, die Entfernung des Denkmals zu fordern. Erfahren Sie mehr über Axios: Melden Sie sich an, um mehr über die neuesten Markttrends bei Axios Markets zu erfahren. Kostenlos abonnieren