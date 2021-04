Marvels Avengers, Borderlands 3 und The Long Dark treten diese Woche PlayStation bei

Square Enix hat bestätigt, dass es Marvels Avengers für PS4 sein wird. Abonnenten können ihre Daten jedoch auf die PS5-Version übertragen, wenn sie diese kaufen. Die ursprüngliche Geschichte folgt. Sony hat angekündigt, dass Marvels Avengers, Borderlands 3 und The Long Dark am 6. April auf PlayStation Now erscheinen werden. 2021.

Angekündigt am PlayStation.Blog, Diese drei Spiele werden alle morgen verfügbar sein, und Marvels Avengers bleiben bis zum 5. Juli 2021 im Dienst, während Borderlands 3 bis zum 29. September 2021 bestehen bleibt. Für The Long Dark wurde kein Ruhestandstermin festgelegt. Um die Ankunft dieser Spiele zu feiern, bietet Sony ab Mittwoch, dem 7. April, eine siebentägige kostenlose Testversion für PS4- und PS5-Besitzer an, die allen zur Verfügung steht, die derzeit nicht PlayStation Now abonniert haben.

Laut PlayStation bietet der Dienst, obwohl PS Now für PS5 verfügbar ist, Abonnenten nur Zugriff auf PS4-, PS3- und PS2-Spiele. Es würde uns glauben machen, dass Marvels Avengers und Borderlands 3 zwar PS5-Versionen haben, die kommenden Versionen auf PS Now jedoch nur die PS4-Versionen sein werden. IGN hat Sony zur Klärung kontaktiert.

PS Now bietet über 800 PS4-, PS3- und PS2-Titel zum Streamen und über 300 PS4-Spiele zum Herunterladen in “Auflösung bis zu 4K, wenn auf PS4 Pro gespielt wird”. Während Fans, die Marvels Rächer ausprobieren möchten, einige der Updates in der Inhalts-Roadmap 2021 des Spiels überprüfen können, wird das Spiel höchstwahrscheinlich vor der Erweiterung von War for Wakanda aus dem Dienst ausscheiden, wodurch Black Panther später zum Spiel hinzugefügt wird in. 2021 ..

Adam Bankhurst ist Nachrichtenredakteur bei IGN.