Österreichs Weingüter drängen mit Biodynamik in die Zukunft

Österreichische Weine haben auf dem Weltmarkt hinter deutschen Weinen mit Abstand den zweiten Platz eingenommen, ebenso wie deutsche Weine weltweit immer weniger beliebt sind. Ein Teil des Dilemmas ist, dass die Weine beider Länder zu oft als zu süß für den zeitgenössischen Gaumen angesehen wurden, was an Blue Nun Liebfraumich erinnert. Tatsächlich sind viele der besten deutschen und österreichischen Weine von Natur aus so intensiv süß wie die Großen beerenauslesen und Trockenbeerenauslesen Rieslinge.

Aber der Trend in Österreich geht seit Jahrzehnten dahin, feine trockene Weine herzustellen, sowohl weiße als auch rote, die sich mit ihren Gegenstücken in Deutschland, Frankreich (insbesondere dem Elsass) und Italien messen können, die geografisch an Österreich grenzen und mit denen sie eine lange Weinbaugeschichte haben .

Fred Loimer leitet das familieneigene Weingut Fred Loimer.



Um die aktuelle österreichische Weinlandschaft, insbesondere mit ihrem Bekenntnis zum „Grünen“, auf den Prüfstand zu stellen, sprach ich mit Fred Loimer, Inhaber des Weinguts Fred Loimer, den Rudolf Steiner, der Vater der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, dieses Ideal als „Bauernhof-Individuum“ bezeichnete. Er ist auch Vorsitzender von Respect, einer politischen Organisation der Weinindustrie. 2002 wurde er von Österreich zum „Winzer des Jahres“ gekürt Falstaff Wein Magazin.

Was bedeutet „Grünes Österreich“?*

Ich kenne den Begriff „Grünes Österreich“ nicht, möchte aber erwähnen, dass Österreich im Vergleich zu den meisten unserer Nachbarn „etwas dunkler grün“ ist. Die Struktur unserer landwirtschaftlichen Flächen ist klein und die Höfe sind meist Familienbetriebe. Seit nunmehr 20 Jahren gibt es einen großen Run auf den ökologischen und biologisch-dynamischen Landbau und in den letzten 5 Jahren auch auf den nachhaltigen Landbau, was als erster Schritt in die richtige Richtung gewertet werden kann. Österreich ist derzeit die Nummer 1 in der Welt, es hat den höchsten Anteil an Bio-zertifizierter Anbaufläche.

* Grünes Österreich ist ein Werbebegriff für die Weine des Landes.

Erzählen Sie mir von „orangen, natürlichen Rohweinen“.

Es begann in Österreich mit der „ersten Welle“ der Umstellung auf biodynamisch. Steirische Erzeuger wie Sepp Muster, Werlitsch, Tscheppe etc. begann mit der natürlichen Weinbereitung und die größte Veränderung war die Fermentation von Weiß auf den Schalen. Das war in den frühen 2000er Jahren. Wir haben auf unserem Weingut 2003 mit der Maischegärung begonnen, 2 Jahre später auf biodynamisch umgestellt und 2006 mit der Umstellung auf biodynamisch unsere Erfahrung in der natürlichen Weinbereitung gesammelt. „Orange“, „natürlich“ und „roh“ sind in Österreich also sehr stark mit der biologisch-dynamischen oder zumindest biologischen Landwirtschaft verbunden und eine Reaktion auf einen sehr technischen, technologisch getriebenen, langweiligen Mainstream der heutigen Mehrheit im Weinbau. Diese Weine bekommen immer mehr Publikum und auch immer mehr ein sauberes und klares Profil.

Geben Sie mir einige der Grundlagen, die integrierten, biologischen und biodynamischen Weinbau auszeichnen.

Integriert. Das ist heute mehr oder weniger das Grundgesetz der Landwirtschaft in Österreich, nichts Besonderes. Dies war neu und es gab einige Vorschriften wie die Notwendigkeit einer grünen Abdeckung und die Verwendung von Herbiziden und Insektiziden. Dies ist heute die Grundlage für nachhaltigen Weinbau, der nur die Arbeitsweise misst, und wenn Sie ein bestimmtes Niveau erreichen, werden Sie als „nachhaltig“ zertifiziert.

Bio-Landwirtschaft ist sehr reguliert. Auf dem Feld sind keine Kunstdünger (insbesondere Stickstoff), keine Herbizide, keine synthetischen und systemischen Fungizide erlaubt. Auch Vorschriften im Keller (SO2 auf niedrigerem Niveau), kurze Schönungsliste, keine Zusatzstoffe.

Biodynamisch – Bio mit ganzheitlichem Ansatz. Bauernhof-Individualität ist das Konzept. Das heißt, Sie müssen Ihre eigenen Ressourcen verwenden, anstatt Bedarf für die Produktion zu kaufen. Zwei Beispiele: kein Dünger erlaubt, NUR eigener Kompost. Keine Hefe, Enzyme oder Bakterien erlaubt; Sie müssen Ihre eigene Mikroflora in Ihrem Keller schaffen. Das Grundgesetz ist europäischer Bio-Anbau, biodynamische Richtlinien kommen von Verbänden wie Demeter, Respekt, Biodyvin, etc

Fred Loiber wurde vom Weinmagazin Falstaff zum „Winzer des Jahres" gekürt.



Wann wurde die Austria Bio Garantie GmbH gegründet und wie umfangreich sind ihre Kontrollen? Jeder Weinberg? Die Weine der einzelnen Weingüter? Wie unterscheidet es sich von Demeter: Respekt-BIODYN: und Nachhaltiges Österreich? Diese scheinen fast die gleiche Arbeit zu leisten, daher ist es sehr verwirrend.

Die ABG (Austria Bio Garantie) ist wie Lacon und Co. ein Unternehmen, das die Erlaubnis hat, landwirtschaftliche Betriebe zu kontrollieren. Ich habe keine Ahnung, wann es gegründet wurde. Es ist kein Label oder Warenzeichen. Die ABG kontrolliert wie Lacon die Bio-Zertifizierungen (EU BIO – die grüne Fahne), Bio Austria (Bio), Demeter und Respekt (beide biodynamisch) sowie Nachhaltiges Österreich, eine Marke des Weinbauverbandes Austria Verband.

Bio- und biologisch-dynamische Betriebe werden jährlich nach Vereinbarung und einmal alle 5 Jahre durch einen Besuch kontrolliert. Nachhaltiges Österreich ist eine Art „Selbstkontrolle“ und wird alle 3 Jahre zertifiziert und kontrolliert.

Nachhaltig und biologisch/biodynamisch sind bei weitem nicht dasselbe.

Wie versuchen österreichische Winzer, sich von Deutschen und Elsässern abzugrenzen?

Nach Sprache.

Gibt es immer noch einen anhaltenden Fallout aus dem längst vergangenen Glykolskandal?

Nein! Dies ist eine Geschichte, die nützlich war und in fast jedem Weinland in ihrer Geschichte vorkommt. Ich denke, dass dies seit Tausenden von Jahren mit der Weinherstellung zusammenhängt. Jesus hat Wasser zu Wein gemacht

Wie verfügbar sind österreichische Weine auf dem Weltmarkt?

Wir sind Nischen, aber wenn Sie suchen, werden Sie finden. We (Loimer) ist in 55 Märkten weltweit erhältlich. Also, nicht so schlimm, aber wir haben in der Zukunft viel zu tun.

Wie halten sie die Preise auf einem praktikablen Niveau?

Mit Leidenschaft für den Weinbau. Wir lieben Wein und sind als Bauern geboren. Marketing ist etwas, das wir Schritt für Schritt lernen.

Wie hat sich die Erderwärmung auf den österreichischen Weinbau ausgewirkt?

Die Ernte ist heute fast einen Monat früher als vor 40 Jahren. Aber im Moment geht es uns gut, denn Österreich ist schließlich ein Weinbauland mit kühlem Klima. Aber das Problem ist ernst und wir nehmen es ernst. Das ist einer der Gründe, warum so viele Züchter auf biologischen oder biodynamischen Anbau umsteigen.

Was wird die Branche in 5 Jahren sein?

Hoffentlich erfolgreich. Im Ernst! Ich hoffe viel grüner und ich hoffe, dass zwischen „Storytelling“ und echter Qualität „Veritas!” – Im Wein liegt die Wahrheit!