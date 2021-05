Marilyn Manson wird wegen Spuckens bei der New Hampshire Show angeklagt

Im vergangenen Jahr sind schwerwiegende Vorwürfe gegen Marilyn Manson – von denen sich viele seit einiger Zeit um Gerüchte und Anspielungen drehen – konkreter geworden. Zahlreich Frauen beschuldigte den Schock-Rocker des sexuellen Fehlverhaltens und einer Vielzahl anderer Formen des Missbrauchs, die jeweils ähnliche Missbrauchsmuster hervorriefen. Manson hat diese Anschuldigungen wiederholt bestritten, aber er steht vor viele Klagen warten.

Wie TMZ Berichten zufolge wird der in Schock geborene Rocker Brian Warner in New Hampshire strafrechtlich verfolgt, aber sie haben nichts mit diesen Anschuldigungen zu tun. Während eines Konzerts 2019 im Pavillon der Bank of NH in Gilford, New Hampshire, soll Manson einen Videografen angespuckt haben. Auf YouTube weit verbreitete Bilder scheinen ihm zu zeigen, wie er genau das tut. Obwohl der Videofilmer keinen körperlichen Schaden erlitt, wurde Manson angeklagt, weil Spucken “unprivilegierten körperlichen Kontakt” darstellt. Die Polizei von Gilford teilte der TMZ mit, dass Manson Kenntnis von dem Haftbefehl gegen ihn habe, aber “er habe keine Anstrengungen unternommen, um nach New Hampshire zurückzukehren, um die ausstehenden Anklagen zu beantworten.” Mansons Lager bestreitet dies ebenfalls und argumentiert, dass sie seit Erlass des Haftbefehls im Jahr 2019 Kontakt zu Behörden hatten.

Bilder des Vorfalls sind unten zu sehen.