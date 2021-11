Mann behauptet, dass gruseliges Video zeigt, wie „Geisterhund“ mit einem Welpen spielt

War dies ein Fall von Pfoten-ranormaler Aktivität?

Der Australier Jake DeMarco war erschüttert, nachdem ein haarsträubender CCTV-Clip aufgetaucht war, in dem sein Welpe Ryder in seinem Hinterhof in Melbourne mit einem Geisterhund spielte.

Das Video, das an „Pet Sematary“ erinnert, neu veröffentlicht von der Nachrichtenagentur Caters, zeigt Ryder, der draußen in einem eingezäunten Bereich einen durchscheinenden weißen Hund jagt. Die beiden Hunde tummeln sich spielerisch in der Nähe eines Wasserturms, bevor Ryders angeblicher Phantomfreund aus dem Bild stürzt.

DeMarco, 38, sagte Caters, er sei besonders schockiert, den zweiten Hund in seinem Garten zu sehen – der durch einen hohen, verschlossenen Zaun gesichert und daher für einen Hund unmöglich zu klettern wäre.

Nachdem er die gruseligen Bilder entdeckt hatte, rannte der verängstigte Vater von zwei Kindern nach draußen, um Ryders paranormalen Spielkameraden zu entdecken. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Hund „Casper“ jedoch verschwunden.

Es war wie etwas „Pet Sematary“.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein angebliches spektrales Wesen gefilmt wird.

Im Februar, Stadtforscher bekamen die Angst um ihr Leben nachdem er einer mysteriösen verschwindenden Gestalt begegnet war, als er durch ein berüchtigtes und verlassenes Pflegeheim in Großbritannien ging.