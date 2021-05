Malian Frau bringt neun Babys zur Welt, sagt Gesundheitsministerium | Mali

Eine Frau in Mali Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes wurden neun Babys geboren – zwei mehr, als Ärzte in ihrem Mutterleib entdeckt hatten – und sie schlossen sich einem kleinen Pantheon von Müttern von Nonuplets an.

Die 25-jährige Halima Cisse sollte laut Ultraschalluntersuchungen aus Marokko und Mali, bei denen zwei der Geschwister vermisst wurden, sieben Babys zur Welt bringen. Alle wurden per Kaiserschnitt geliefert.

Cisses Schwangerschaft faszinierte die westafrikanische Nation und erregte die Aufmerksamkeit ihrer Führer. Als die Ärzte im März sagten, dass Cisse eine spezielle Betreuung benötige, ordnete der Übergangschef des Landes, Bah Ndaw, an, dass sie nach Marokko geschickt wird, wo sie laut dem Bericht fünf Mädchen und vier Jungen zur Welt gebracht hat. Gesundheitsministerium von Mali.

“Der Mutter und den Babys geht es bisher gut”, sagte Malis Gesundheitsministerin Fanta Siby gegenüber Agence France-Presse und fügte hinzu, dass sie von dem malischen Arzt, der Cissé in Marokko begleitet, auf dem Laufenden gehalten worden sei.

Sie sollen in einigen Wochen nach Hause zurückkehren, fügte sie hinzu.

Der marokkanische Sprecher des Gesundheitsministeriums, Rachid Koudhari, sagte jedoch, er wisse nicht, dass eine solche Mehrlingsgeburt in einem der Krankenhäuser des Landes stattgefunden habe.

Laut lokalen Presseberichten waren die Ärzte besorgt über Cissés Gesundheit sowie über die Überlebenschancen ihrer Babys. Nonuplets sind äußerst selten. Medizinische Komplikationen bei Mehrlingsgeburten dieser Art führen häufig dazu, dass einige Babys nicht überleben.

Mit Agence France-Presse und Reuters