Mali: Von Frankreich geführte Westmächte ziehen sich zurück

„Wir können uns nicht weiterhin militärisch an der Seite von De-facto-Behörden engagieren, deren Strategie und versteckte Ziele wir nicht teilen“, sagte Macron gegenüber Reportern.

Die Auszahlung dauert zwischen vier und sechs Monaten. Frankreich und seine Verbündeten werden laut Macron die Militärstützpunkte Gossi, Ménaka und Gao schließen und die dort stationierten Soldaten nach Niger verlegen.

In einer gemeinsamen Erklärung, die früher am Donnerstag veröffentlicht wurde, waren die an der Operation Barkhane und der Task Force Takuba beteiligten europäischen und kanadischen Regierungen der Ansicht, dass „die politischen, operativen und rechtlichen Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, um ihr derzeitiges militärisches Engagement im Kampf gegen den Terrorismus in Mali wirksam fortzusetzen“. , resultierend aus den Behinderungen der malischen Übergangsbehörden.

Diese Länder unterstrichen insbesondere die Unfähigkeit der malischen Übergangsbehörden, ihrer Verpflichtung gegenüber der internationalen Gemeinschaft nachzukommen und bis zum 27. Februar Wahlen zu organisieren. Sie bekundeten jedoch ihre Zusage, die Anti-Terror-Operationen in der Sahelzone fortzusetzen, und ihre Bereitschaft, den Dialog mit den malischen Übergangsbehörden fortzusetzen. Frankreich startete seine ersten Operationen zur Terrorismusbekämpfung in Mali im Jahr 2013 unter dem ehemaligen Präsidenten Francois Hollande. Aber die Beziehungen zwischen Mali und den von Frankreich geführten Streitkräften haben sich seit dem Putsch von 2020 und der anschließenden Einrichtung einer Militärjunta in Mali verschlechtert, insbesondere nach dem Einsatz der russischen Söldnergruppe Wagner in Mali Ende 2021. Der französische Präsident Macron hat gesagt, er lehne die Idee „völlig ab", dass Frankreich in Mali nach fast neunjähriger Intervention gescheitert sei. „(Wenn Frankreich 2013 nicht interveniert hätte), würden Sie definitiv den Zusammenbruch des malischen Staates miterleben", sagte Macron. „Im besten Fall werden wir eine territoriale Teilung mit einem Kalifat haben, im schlimmsten Fall übernehmen diese Terrorgruppen die volle Kontrolle über Mali." Seit Beginn der französischen Operationen im Jahr 2013 sind 53 französische Soldaten in der Sahelzone gestorben.