[LIVE] Madrid Open 2021: Live-Übertragung, Tennis-TV-Berichterstattung, Zeitplan und Geldpreise

Folgen Sie diesem Artikel für den Madrid Open Live-Streaming-Guide, Informationen zu TV-Kanälen und mehr. Die Madrid Open 2021 begannen am Donnerstag, den 29. April 2021 mit der Eröffnungsrunde des WTA-Turniers und laufen bis Sonntag, den 9. Mai 2021. Das dritte ATP Masters 1000-Turnier der Saison 2021 beginnt am Montag in Madrid. Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas sind die Favoriten des Rennens, Dominic Thiem ist wieder auf der Strecke.

Broadcast-Informationen:

Datiert: 30. April 2021

Ort: Madrid, Spanien

Kategorie: WTA 1000

Preisgeld: EUR 2.549.105

Fernseh sender: Tennis TV

Direkte: ESPN Mehr

ATP / WTA Madrid Open 2021 Vorschau:

64 Spieler kämpfen um den diesjährigen Titel in Madrid. Es gibt insgesamt 16 Samen, von denen keiner in der ersten Runde ein Wiedersehen erhält. Die Meisterin von 2019, Kiki Bertens, wird ihren Titel als Nr. 1 verteidigen. 7, während die Zweitplatzierte Simona Halep hofft, als Nr. 1 weiter zu gehen. 3 Samen.

7 der 10 besten Spieler der Welt treten diesmal an, darunter die Nummer 1 der Welt, Ashleigh Barty, und die Australian Open-Meisterin Naomi Osaka als Nr. 1. 1 und nein. Jeweils 2 Samen.

Während die Nummer 8 der Welt und die zweifache Madrider Meisterin Serena Williams nicht anwesend sein werden, erhielt ihre ältere Schwester Venus Williams, die derzeit auf Platz 91 der Welt steht, eine Wildcard im Turnier.

Die Finalistin der Miami Open, Bianca Andreescu, fällt ebenfalls verletzungsbedingt aus. Sofia Kenin tritt ebenfalls zurück.

In diesem Jahr spielen jedoch einige ehemalige Meister um den Titel, darunter die dreifache Meisterin Petra Kvitova und die zweifache Meisterin Simona Halep.

Die teilnehmenden Spieler werden nachfolgend beschrieben, einschließlich der Ranglisten, sofern zutreffend. (WC) ist ein generischer Eintrag, (PR) ist ein geschütztes Ranking, (Q) ist ein Qualifier und (LL) ist ein glücklicher Verlierer.

Mutua Madrid Open 2021: wann und wo?

Das Turnier begann am Donnerstag, den 29. April 2021 mit der Eröffnungsrunde des WTA-Turniers und dauert bis Sonntag, den 9. Mai 2021.

Die Madrid Open finden in der Caja Magica in Madrid, Spanien, auf Sandplätzen im Freien statt. Bei Regen ist die Hauptarena mit einem versenkbaren Dach ausgestattet.

Welcher Fernsehsender überträgt die Live-Berichterstattung?

Die Madrid Open werden auf dem Tenniskanal in den USA ausgestrahlt. Tennis Channel wird ATP- und WTA-Spiele in den USA ausrichten. In Kanada bieten einige Netzwerke ATP-Spiele an, andere WTA. Rogers Sportsnet zeigt ATP-Spiele; TVA Sports und DAZN zeigen die WTA-Spiele. TSN wird sowohl ATP- als auch WTA-Übereinstimmungen haben. ESPN zeigt ATP- und WTA-Spiele in Südamerika.

Wie kann man Madrid Open 2021 live streamen?

Der Live-Stream von Madrid Open ist auf Amazon Prime Video verfügbar. Sie können sich jetzt für eine kostenlose Testversion anmelden und einige der besten Tennisspieler in Madrid kennenlernen. Wenn Sie sich für eine Anmeldung entscheiden, bietet Amazon eine 30-tägige kostenlose Testversion an, mit der Sie auch Blockbuster-Shows wie The Boys und El Presidente sowie deren sporadisches Angebot an Premier League-Spielen sehen können. Dann kostet ein Abonnement £ 7,99 pro Monat und bietet eine kostenlose Lieferung am nächsten Tag für Tausende von Artikeln sowie die Amazon Prime Video-Bibliothek.

Wie kann man Mutua Madrid Open von überall kostenlos live sehen?

Europa:

In Europa wird Amazon Prime Video jedes Spiel der Mutua Madrid Open für Großbritannien abdecken. beIN Sports und Eurosport werden über die WTA- bzw. ATP-Spiele in Frankreich berichten. In Spanien werden in Movistar Rafael Nadal und Novak Djokovic zu sehen sein, und in DAZN werden Ash Barty und andere WTA-Stars in Aktion sein.

DAZN wird auch WTA-Spiele in Österreich, Deutschland und der Schweiz übertragen, während Eurosport ATP-Spiele ausrichten wird. In den Balkanländern bietet der IKO Sportklub ATP- und WTA-Spiele an.

Afrika:

Darüber hinaus wird SuperSport in Afrika südlich der Sahara ATP- und WTA-Spiele der Mutua Madrid Open 2021 ausrichten. Für den Rest von Zentral- und Nordafrika wird Canal + ATP-Spiele übertragen, während beIN Sports WTA-Spiele anbietet.

Asien:

beIN Sports wird auch die Madrid Open in Australien und im Nahen Osten übertragen. Darüber hinaus wird iQIYI in China die Madrid Open ausstrahlen. Für japanische Fans werden sie in der Lage sein, die japanische Hauptstütze Naomi Osaka und andere WTA-Stars auf DAZN zu fangen, und sie werden Kei Nishikori und andere ATP-Stars auf WOWOW, NHK und Gaora Sports Channel sehen können.

In Indien werden nur ATP-Spiele übertragen. Fans können Tennis TV abonnieren und für ausgewählte Spiele auf den YouTube-Kanal von Tennis TV zugreifen.

Madrid Open 2021 Zeitplan:

Das Turnier findet über einen Zeitraum von 13 Tagen nach zwei Tagen WTA-Qualifikation statt.

Die Einzel-Turniere für Männer und Frauen sind etwas nicht synchron, und der Wettbewerb für Frauen beginnt zwei Tage früher.

Zeitplan für Damen-Singles

Erste Runde – 29./30. April

Zweite Runde – 1/2 Mai

Dritte Runde – 3. und 4. Mai

Viertelfinale – 5. Mai

Halbfinale – 6. Mai

Finale – 8. Mai

Zeitplan für Herren-Singles

Erste Runde – 3. und 4. Mai

Zweite Runde – 4./5. Mai

Dritte Runde – 6. Mai

Viertelfinale – 7. Mai

Halbfinale – 8. Mai

Finale – 9. Mai

Welche Spieler sind am Start?

Eines ist vor dem Start sicher: In Madrid wird es 2021 keine Titelverteidigung geben. Weil Novak Djokovic, der die letzte Ausgabe des Caja Magica 2019-Turniers gewonnen hat, seinen Rücktritt zurückgezogen hat. Roger Federer, der Champion von 2012, 2009 und 2006, wird ebenfalls vermisst. Dominic Thiem feiert sein Comeback, der Österreicher hat seit seiner Niederlage gegen Lloyd Harris in Dubai kein Spiel mehr bestritten. Natürlich wird auch Alexander Zverev, der Sieger von Madrid 2018, dienen.

Wer sind die Favoriten?

Nach den bisher gezeigten Leistungen im Jahr 2021 ergeben sich drei Namen: Rafael Nadal, der zuletzt das Turnier in Barcelona gewann. Nadal strebt seinen sechsten Triumph in Madrid an. Dann sollte Stefanos Tsitsipas erwähnt werden. Der Grieche stand 2019 in der spanischen Hauptstadt im Finale, forderte alles von Nadal in Barcelona und gewann eine Woche zuvor sein erstes ATP Masters 1000-Turnier in Monte Carlo. Und schließlich Andrey Rublev, der Nadal in Monte Carlo besiegte und im Finale nur gegen Tsitsipas verlor.

Preisgeld:

Qualifikation 1 – £ 3.500

Qualifikation 2 – £ 6.500

Runde 1 – £ 13.000

Runde 2 – £ 20.000

Runde 3 – £ 31.500

Viertelfinale – £ 51.000

Halbfinale – £ 93.000

Finalist – £ 163.500

Gewinner – £ 274.000