UN bestätigt Österreicher Volker Türk als neuen Menschenrechtschef

Generalsekretär Antonio Guterres hat Volker Türk zum Nachfolger von Michelle Bachelet aus Chile als Hochkommissarin für Menschenrechte mit Sitz in Genf ernannt



Die Generalversammlung der Vereinten Nationen bestätigte am Donnerstag einen erfahrenen österreichischen Diplomaten als Menschenrechtschef der globalen Organisation und als Fürsprecher für die Wahrung der universellen Rechte in einer Zeit, in der das Büro von China heftig kritisiert wird Peking wird vorgeworfen, muslimische Minderheiten zu missbrauchen.

Am Mittwochabend ernannte Generalsekretär Antonio Guterres Volker Türk zu seinem wichtigsten politischen Chef, und die 193-köpfige Versammlung bestätigte die Ernennung schnell im Konsens mit einem Hammerschlag ihres amtierenden Präsidenten, gefolgt von Applaus.

Herr Türk wird ersetzen Michelle Bachelet aus Chile Hoher Kommissar für Menschenrechte mit Sitz in Genf.

Die vierjährige Amtszeit von Frau Bachelet endete am 31. August mit der Veröffentlichung ihres äußerst kritischen Berichts in letzter Minute über Chinas Inhaftierung von Uiguren und anderen überwiegend muslimischen ethnischen Gruppen in der westlichen Region von Xinjiang, die ihrer Ansicht nach Verbrechen gegen sie darstellen könnten Menschheit.

China hat den Bericht gesprengt, das UN-Rechtsbüro der Fälschung beschuldigt und sich von westlichen Nationen benutzen lassen.

Auch Herr Türk muss damit rechnen, von Menschenrechtsaktivisten unter Druck gesetzt zu werden.

Die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard, sagte, er sei „zu einer Zeit ernannt worden, in der die Menschenrechte weltweit ernsthaft bedroht sind“.

„Sofort muss er helfen, eine effektive Menschenrechtsreaktion zu gestalten und für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, Chinas Verfolgung von Millionen Uiguren und viel zu viele vergessene Krisen Rechenschaft abzulegen“, sagte sie in einer Erklärung und verwies auf Jemen, Kongo und Burma Beispiele. „Seine Agenda sollte auch die Stärkung der menschenrechtlichen Reaktion auf den Klimawandel und die zunehmende Ungleichheit beinhalten.“

Herr Türk, der in Völkerrecht an der Universität Wien promoviert hat, war weltweit für den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen tätig, unter anderem in Malaysia, im Kosovo, in Bosnien, im Kongo und in Kuwait, bevor er Schlüsselpositionen bei übernahm UNHCR-Hauptsitz in Genf. Von 2015 bis 2019 war er stellvertretender Hochkommissar für Schutz, wo er sich auf die Entwicklung des Global Compact on Refugees konzentrierte.

Von 2019 bis Januar 2022 war Herr Türk stellvertretender Generalsekretär für strategische Koordination im Büro von Guterres. Der UN-Chef ernannte ihn daraufhin zum stellvertretenden Generalsekretär für Politik in seinem Exekutivbüro.

In diesem Jahr konzentrierte sich Herr Türk auf die Weiterverfolgung des Berichts von Herrn Guterres vom September 2021 mit dem Titel „Unsere gemeinsame Agenda“, in dem er seine Vision des „Durchbruchsszenarios“ hin zu einer grüneren und sichereren Welt skizzierte. Er wurde auch beauftragt, die systemweite Koordinierung der Vereinten Nationen sicherzustellen, einschließlich des „Aufrufs zum Handeln für Menschenrechte“ des Generalsekretärs.

Tirana Hassan, amtierende Geschäftsführerin von Human Rights Watch, antwortete auf die Ernennung mit den Worten: „Der neue Hochkommissar wird seine Arbeit darauf ausrichten, ein herausforderndes Menschenrechtsumfeld auf der ganzen Welt zu bewältigen.

„Ob es darum geht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang, Kriegsverbrechen in der Ukraine und Äthiopien oder Rassismus in den Vereinigten Staaten zu bekämpfen, die wirksamsten Instrumente des Menschenrechtsführers sind robuste Ermittlungen und eine starke Stimme“, sagte sie und fügte hinzu, dass dies oberste Priorität haben muss Bachelets Bericht über die Uiguren unverzüglich weiterzuverfolgen.

„Was die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, deren Rechte jeden Tag verletzt werden, brauchen, ist ein Fürsprecher in ihrer Ecke, der sich ohne Angst oder Zögern gegen missbräuchliche Regierungen, große und kleine, stellt“, sagte Frau Hassan.