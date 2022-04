Österreich folgt Schottlands Führung, während befreundete potenzielle Gegner die Ukraine mit einer Ticket-Geste solidarisieren

Schottlands potenzieller befreundeter Gegner Österreich hat eine riesige Spende zur Unterstützung der humanitären Hilfe angekündigt Ukraine.

Österreich trifft auf Wales Weltmeisterschaft Halbfinale der Playoffs später in diesem Monat mit dem Verlierer dieses Spiels Schottland freundlich am 29.3.

Falls Österreich gewinnt, wird bekannt gegeben, dass sie am 29. März entweder auf die Tschechische Republik oder Schweden treffen werden.

das ASF kündigte an, dass eine Spende von 10 £ von jedem Ticket, das bei ihrem Hampden-Testspiel gegen Polen am 24. März, dem Tag, an dem sie gegen die Ukraine antreten sollten, verkauft wird, zur Unterstützung der Reaktion von UNICEF im Land verwendet wird.

Und Österreich hat nun nachgezogen und angekündigt, dass 50 % aller Ticketverkäufe aus ihrem Freundschaftsspiel am 29. März als Geste des guten Willens an ukrainische Wohltätigkeitsorganisationen gehen werden.

Sie sagten: „Bei diesem Spiel im Happel-Stadion dreht sich alles um die Unterstützung der Ukraine. 50 % jedes verkauften Tickets gehen an Organisationen, die dort humanitäre Nothilfe leisten.

„Ein Vollpreisticket in der besten Kategorie kostet 29 Euro, und für nur 16 Euro können Fans im Stadion präsent sein und so aktiv ihre Unterstützung zum Ausdruck bringen.“

Steve Clarke und sein Team treffen am 24. März auf Polen und reisen zum ursprünglich geplanten Termin des Playoff-Finales nach Cardiff oder Wien.

Und die Tartan-Armee weiß jetzt, dass sie, wenn es gegen Österreich geht, ihren Teil dazu beitragen kann, die Ukraine zu unterstützen, indem sie ein Ticket nimmt.