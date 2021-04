Lernen Sie die Besetzung von The Force of Nature kennen, einem Actionfilm auf Netflix

Jeden Monat, Netflix Schließt neue Filme in seinen Katalog ein und es gibt immer den einen oder anderen, der viel Aufmerksamkeit bei den Kunden erregt.

Ist eine Frage von Kraft der Natur, Ein Katastrophenfilm, der 2020 veröffentlicht wurde und von inszeniert wird Michael polnisch Aus dem Skript Corey Miller.

Im Film folgen wir StrahlEin ehemaliger Polizist, der versucht, eine persönliche Tragödie zu überwinden. Im Gegenzug lebt er in einem der Gebäude, die wegen eines riesigen Sturms verlassen werden müssen.

Der Film ist voller wichtiger Namen im Kino. Schauen Sie sich die Besetzung unten an ein Kraft der Natur::

Mel Gibson

Mel Columseil Gerard GibsoN ist Schauspieler, Regisseur, Filmemacher und Drehbuchautor.

Mel GibsonAls er in die Filmszene eintrat, erhielt er einen großen Empfang von Filmkritikern und viele Vergleiche mit klassischen Filmstars. Gibson Es wurde “eine Mischung aus Clark Gable und Humphrey Bogart” genannt.

Anwesenheit eines Physikers aus Mel Gibson Dies macht es natürlich für Actionfilmrollen wie die Mad Max-Filmreihe und die Filmreihe. Tödliche Maschine. Später, Gibson Erweitert ihre Arbeit in einer Vielzahl von Rollen, wie z kleines DorfUnd wie eine Komödie Maverick und was Frauen lieben.

Sein größter finanzieller und künstlerischer Erfolg kam, als er seine Arbeit auf Regie und Produktion ausweitete, wie z Der gesichtslose MannIm Jahr 1993 MutigIm Jahr 1995, Patriot, In 2000, Die Passion ChristiIm Jahr 2004 und Apocalypto, in 2006.

Emile Hirsch

Emile Davenport Hirsch Ist ein amerikanischer Schauspieler und Regisseur, der für seine Rolle in Filmen bekannt ist der verdreckte Junge, Herren von Dogtown, dominanter Hund, Das Mädchen von nebenan, im Wald, Speedrunner, Milch ich einziger Überlebender.

Kate Bosworth

Catherine Ann Bosworth Eine Schauspielerin ist die AntwortMarikana und wurde weltberühmt, nachdem sie 1998 in dem Film The Horse Whisperer und dem Film aufgetreten waren Traumwelle. Seitdem hat er Hauptrollen in den verschiedensten Filmen gespielt, darunter Superman – Die Rückkehr, Wo er Lois Lane spielte.

David Zais

David Zais Ist ein puertoricanischer Film- und Fernsehschauspieler. Er ist bekannt für seine Rollen als Angel Batista in der Serie Das Recht, Von Showtime und als Enrique Morales in der Serie Oz gegeben HBO.

Stephanie Kayo

Stephanie Christina Kayo Sanginetti Am bekanntesten unter dem Namen Stephanie KayoIst eine peruanische Schauspielerin, die ihre Karriere im Alter von 9 Jahren begann, wo sie in peruanischen Seifenopern auftrat Herzwitz.

Sie trat später als Hauptfigur in mehreren Fernsehserien auf, darunter internationale Auftritte als weibliche Hauptfigur in der internationalen Serie. gestohlene Küsse.

Sven Temmel

Sven Temmel Ist ein österreichischer Schauspieler, der 1997 mit seiner Mutter und seinem Vater in die USA gezogen ist und 2018 US-amerikanischer Staatsbürger wurde.

Kein Kino, Pflege Arbeitete mit einigen der größten Akteure des Geschäfts zusammen. Sie haben zusammengearbeitet Sylvester Stallone ich Matthew Modine Im Actionfilm “Nachverfolgung“. Später arbeiteten sie zusammen Bruce wird testen ich Michael Chiklis im “10 Minuten sind vergangen“.

Tyler John Olson

Tyler John Olson Ist ein Schauspieler und Produzent bekannt für Mitternacht in Switchgrass, Kraft der Natur (2020) e Urknall: Ek Tera (2007).