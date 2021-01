Lawine tötet 1 Skifahrer in der Schweiz, Schnee trifft Österreich

Eine Lawine tötete einen Skifahrer in der Schweiz und die österreichischen Behörden gaben am Dienstag Lawinenwarnungen für den bergigen Osten des Landes heraus, nachdem Tage mit starkem Schneefall die Region getroffen hatten.

Im stark betroffenen Osttirol und anderen Teilen der österreichischen Alpen waren in Tirol noch mehrere Straßen gesperrt und einige Täler vom Rest des Landes abgeschnitten. Der Stromversorger Tinetz sagte, 4.000 Haushalte hätten Strom verloren, nachdem mehrere Stromleitungen durch Schnee oder umgestürzte Bäume unterbrochen worden waren, berichtete der staatliche Sender ORF.

In der benachbarten Schweiz und in Norditalien fiel am Wochenende massiv Schnee, und auch in Deutschland und Spanien fiel Schnee.

Behörden im Schweizer Kanton (Region) Nidwalden sagten, ein Off-Piste-Skifahrer aus einer Gruppe von fünf Personen sei getötet worden, nachdem er am Montag in der Region Titlis südlich von Luzern in einer Lawine gefangen worden war. Rettungsteams konnten den 23-jährigen Schweizer Bürger nicht wiederbeleben, nachdem er aus dem Schnee gezogen worden war.

Ein 23-jähriger Deutscher wurde am Montag im österreichischen Skigebiet Hahnenkamm in Tirol verletzt, nachdem er auf einer geschlossenen Piste Ski gefahren war. Er wurde mit einem Rettungsflugzeug in ein Krankenhaus in Kempten in Bayern gebracht, berichtete der ORF.

In einem weiten Teil der Schweizer Alpen erhöhten die Behörden die Lawinenwarnstufe auf einer Fünf-Punkte-Skala auf Grad 3, nachdem am Wochenende ungewöhnlich viel Schnee gefallen war. Einige höhere Lagen haben in den letzten drei Tagen zwischen 50 und 80 Zentimeter Schnee verzeichnet.

“Es ist wahr, dass es früh für die Saison ist”, sagte Mikhael Schwander, Meteorologe beim Schweizer Wetterdienst MeteoSuisse. Er sagte, je höher der Schnee in einer höheren Höhe fiel, desto größer sei das Lawinenrisiko – obwohl dies auch von anderen Faktoren abhängt, einschließlich der Temperatur und der Schneearten auf dem Boden.