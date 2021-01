Laut FEMA-Daten ist Los Angeles am anfälligsten für Naturkatastrophen Intelligente Nachrichten

Kalifornien wurde in den letzten Jahren von Waldbränden und Dürren heimgesucht, mit mehr als In der Feuersaison 2020 brannten 500.000 Morgen allein. Laut einer im letzten Herbst veröffentlichten Risikobewertung des Bundes ist Los Angeles County aus 3.000 in den USA analysierten Landkreisen am stärksten von klimabedingten Katastrophen in Los Angeles County bedroht.

Der National Risk Index ist ein Online-Tool der Federal Emergency Management Agency (FEMA), mit dem Bezirke anhand ihrer Wahrscheinlichkeit, 18 verschiedenen Naturkatastrophen ausgesetzt zu sein, und der Zerstörung der Folgen an jedem Standort bewertet werden. , berichtet Dharna Noor für Gizmodo. Die Bewertung jedes Landkreises richtet sich in erster Linie nach dem Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens, der bei einer Naturkatastrophe entstehen würde, und gibt nicht an, wie oft die Bewohner einer bestimmten Katastrophe ausgesetzt sind NBC Los Angeles.

Der sozioökonomische Status eines Landkreises und seine Fähigkeit, sich von einer Katastrophe zu erholen, erhöhen seinen Risikowert, sodass dicht besiedelte Städte wie New York und Philadelphia hohe Punktzahlen erzielen. Städte wie diese sind weniger auf Naturkatastrophen vorbereitet und verfügen über teure Infrastrukturen. In städtischen Gebieten leben auch mehr Bürger in Armut, denen die Ressourcen fehlen, um sich schnell von den Verwüstungen zu erholen.

Der Risikoexperte der Universität Washington, Himanshu Grover, erzählt dem Assoziierte Presse‘s Seth Borenstein sagt, der FEMA-Index sei “ein gutes Instrument, ein guter Anfang”, weist jedoch darauf hin, dass einige Rankings die Auswirkungen periodischer oder saisonaler Katastrophen auf die am stärksten von ihnen betroffenen Gemeinden herunterzuspielen scheinen.

Während Los Angeles County ein hohes Risiko für Hitze, Dürre und Waldbrände aufweist, haben einige Bezirke Bewertungen, die weniger sinnvoll sind. Wenn sich beispielsweise die städtischen Bezirke Pennsylvania, New York oder New Jersey mit einem Tornado befassen würden, wäre eine Erholung nach der Zerstörung schwieriger als in den ländlichen Bezirken der südlichen Zentralstaaten, aus denen sich “zusammensetzt.”Tornado AlleyAP News berichtet. Die Bezirke in diesen drei Ostküstenstaaten gelten jedoch als am riskantesten für Tornados, während die Bezirke in Oklahoma, in denen regelmäßig Tornados auftreten, auf Platz 120 der Liste stehen.

“Es ist diese Wahrnehmung des Risikos, dass es mir nicht passiert”, sagte Mike Grimm von der FEMA gegenüber The Associated Press. “Nur weil ich ihn in meinem Leben nicht gesehen habe, heißt das nicht, dass es nicht passieren wird.”

David Ropeik, Dozent und Autor für Risikokommunikation im Ruhestand bei Harvard, sagte gegenüber AP News, dass sich die Risiken aufgrund des Klimawandels ständig ändern, und die nationale Risikobewertung ignoriert diese Daten ebenfalls.

Laut Grimm der FEMA basiert das Risikoranking auf den Berechnungen von 80 Experten in den letzten sechs Jahren mit dem Ziel, die Gemeinden zu mehr Widerstandsfähigkeit zu befähigen. Sie können dabei helfen, Notfallmaßnahmen zu aktualisieren, Hausbesitzer zu schulen und anzugeben, wie lange eine Gemeinde brauchen würde, um sich von einer unwahrscheinlichen Katastrophe zu erholen.