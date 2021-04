Laut EasyJet-Chef wird das Testen das Reisen für die meisten Briten zu teuer machen

T.Die Reisebranche wurde “erneut von der Straße geworfen”, nachdem Premierminister Boris Johnson davor gewarnt hatte, Sommerferien im Ausland zu buchen.

Bei einer Pressekonferenz am gestrigen Abend sagte Herr Johnson, er hoffe, “dass wir ab dem 17. Mai gehen können”, dem frühestmöglichen Datum für Urlaubsreisen nach Übersee in der Lockdown-Exit-Strategie, aber in seinem Überprüfungspapier heißt es: “Wir sind es noch nicht in der Lage zu bestätigen “17. Mai.

Die anhaltende Unsicherheit wurde von Clive Wratten, dem CEO der Business Travel Association, als “enttäuschendes Jenseits” eingestuft, der einen “klaren Weg” forderte. Er fügte hinzu: „Um ein wirklich globales Großbritannien zu sein, müssen wir eine Vorreiterrolle bei der Öffnung der Grenzen, der Unterstützung lebenswichtiger Lieferketten und der Digitalisierung der Gesundheitszertifizierung einnehmen. “”

Steve Norris von der Flight Center Travel Group sagte: “Wir hatten gehofft, dass die heutige Ankündigung noch weiter gehen würde, um das Rettungsboot zu sichern, von dem wir hofften, dass es wieder auf die Beine kommt.” Die Reisebranche kann sich keinen weiteren Sommer der Unentschlossenheit leisten Zögern.

Es ist jedoch zu hoffen, dass es “immer noch ein starker Sommer werden könnte”, sagte Johan Lundgren, Geschäftsführer von Easyjet, obwohl “es mit jedem Tag, an dem wir keine Klarheit über das genaue Datum bekommen, schwieriger wird. “”