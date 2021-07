Laurel Hubbard: Neuseeländischer Gewichtheber wird erster Transgender-Athlet bei Olympischen Spielen

Sie wird laut in der Kategorie der Frauen mit 87 Kilogramm antreten Eine Erklärung vom neuseeländischen Olympischen Komitee veröffentlicht, das auch die anderen vier Mitglieder des Gewichtheberteams bekannt gab.

Hubbard, 43, qualifizierte sich für die verschobenen Spiele in Tokio im Mai nach einer Regeländerung, die ihr effektiv einen Platz in der Superschwergewichtskategorie garantierte, berichtete Reuters damals. Dies wird sein erster Olympia-Auftritt sein – ein bemerkenswertes Comeback nach einer schweren Verletzung im Jahr 2018.

„Ich bin dankbar und berührt von der Freundlichkeit und Unterstützung, die mir so viele Neuseeländer entgegenbringen“, sagte Hubbard in der Erklärung.

“Als ich mir vor drei Jahren bei den Commonwealth Games den Arm brach, wurde mir mitgeteilt, dass meine sportliche Karriere wahrscheinlich vorbei sei. Aber deine Unterstützung, Ermutigung und dein Aroha haben mich durch die Welt gebracht. Dunkelheit “, sagte sie mit dem indigenen Maori-Wort für ” Liebe “.

Gewichtheben steht im Mittelpunkt einer anhaltenden hitzigen Debatte über Transgender-Athleten, die im Frauensport konkurrieren. Dutzende von amerikanischen Staaten erwägen Gesetze, die Transgender-Frauen und -Mädchen daran hindern würden, an weiblichen Kategorien teilzunehmen, wobei mehrere in diesem Jahr bereits Sportverbote erlassen haben.

Hubbards Teilnahme an den Frauenkategorien hat bereits Kontroversen ausgelöst – 2018 versuchte der australische Gewichtheberverband, sie daran zu hindern, an den Commonwealth Games an der Gold Coast teilzunehmen, aber die Organisatoren lehnten den Umzug ab.

Und im Mai, nachdem sich Hubbard erfolgreich qualifiziert hatte, wurde der belgische Gewichtheber Anna vanbellinghen erzählt a Olympia-Nachrichtenseite die Situation sei “unfair” und “wie ein schlechter Witz”.

Hubbard nahm vor dem Übergang im Jahr 2013 an Wettkämpfen im Gewichtheben teil. Sie ist seit 2015 berechtigt, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, als das IOC neue Richtlinien herausgab, die es allen Transgender-Athleten erlauben, als Frau anzutreten, vorausgesetzt, ihr Testosteronspiegel beträgt weniger als 10 Nanomol pro Liter für mindestens 12 Monate vor ihrem ersten Wettkampf, so Reuters.

Sie wurde dieses Jahr für die Olympischen Spiele zugelassen, nachdem sie die Kriterien des Internationalen Gewichtheberverbandes, des Internationalen Olympischen Komitees und des Neuseeländischen Olympischen Komitees erfüllt hatte, hieß es in einer Erklärung des Komitees am Montag.

„Wir sind uns bewusst, dass die Geschlechteridentität im Sport ein sehr sensibles und komplexes Thema ist, das ein Gleichgewicht zwischen Menschenrechten und Fairness auf dem Spielfeld erfordert“, sagte Kereyn Smith, CEO des Neo Olympic Committee.-Zeeland, in der Pressemitteilung.

„Als neuseeländisches Team haben wir eine starke Manaaki-Kultur, Inklusion und Respekt für alle“, sagte Smith. “Wir sind bestrebt, alle teilnahmeberechtigten neuseeländischen Athleten zu unterstützen und ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden sowie ihre Leistungsanforderungen bei der Vorbereitung und Teilnahme an den Olympischen Spielen sicherzustellen.”